Enojo en TN por la participación de Luciana Geuna en MasterChef Celebrity

La conductora de Todo Noticias formará parte de la nueva temporada del reality de cocinas. La reacción de sus compañeros no pasó inadvertida.

Telefe tiene todo listo para poner al aire de su programación la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La competencia de cocina más famosa del país confirmó a sus 24 jugadores y hay polémica antes de salir al aire. La figura en cuestión es Luciana Geuna.

La periodista de TN fue la gran sorpresa de la próxima edición que se emitirá en el prime time a partir de octubre y su participación en el programa que conducirá Wanda Nara enojó a más de uno. Es que Geuna tiene su programa en la señal los domingos y se desempeña como periodista del canal los domingos en "Y mañana qué?" en el mismo horario que se emitirá MasterChef.

Según contó Yanina Latorre, Geuna acordó tomarse licencia hasta fin de año: “Acordamos como una licencia de la pantalla de acá a fin de año. Voy a hacer el programa hasta octubre y cuando empiece MasterChef, dejo…porque van al mismo horario a demás” dijo la periodista que reveló de esta manera el acuerdo al que llegó con el canal que le pondrá reemplazo.

“Lo cierto es que, no sé al canal, pero a sus compañeros les molestó muchísimo. Recordemos que varios periodistas dejaron El Trece y TN porque se pusieron firmes este año, que tenés que trabajar en TN y nada más. No podés laburar en dos lugares”, señaló Latorre comparando otras situaciones dentro de la señal y con otros periodistas.

“Un periodista de ahí me dijo: ‘Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares y de TN la línea es no podés. Esto o nada’”, sumó sobre el malestar que generó la participación de Geuna en el reality de cocinas.