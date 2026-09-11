¿Quién tiene más dinero: Martita Fort o Juanita Tinelli? La pícara respuesta de la heredera del Comandante

La hija de Ricardo Fort comparó la fortuna de celebridades en su programa de streaming. Qué dijo sobre figuras como Messi, Taylor Swift, Shakira, Gerard Piqué.

¿Quién tiene más dinero: Martita Fort o Juanita Tinelli? La picara respuesta de la heredera del Comandante

Martita Fort brilla en el mundo del espectáculo y televisivo con una aparición disruptiva en el streaming Blender con la que logró ganarse el corazón de sus seguidores por el contenido brindado durante la Copa del Mundo 2026. Ahora tiene su programa: Fort Night Show, un programa que ella misma conduce en el medio mencionado.

Lejos de ser por una necesidad entendiendo el poderío económico que tiene debido a la fortuna que heredó de su padre Ricardo Fort , dueño de una empresa gigante dedicada a la creación de chocolates, Martita disfruta de esta nueva etapa en los medios . En este nuevo proyecto afronta distintas temáticas como preguntas curiosas sobre el dinero que tiene en su cuenta de banco. Una de las preguntas particulares a las que se sometió es a la comparación de qué figura tiene más dinero que otro.

Durante ese juego fue clara. Según su percepción, Shakira contaría con una mayor cantidad de dinero que su expareja Gerard Piqué , sostuvo que Taylor Swift tendría más que Lionel Messi , que Wanda Nara tiene un patrimonio mayor a Mauro Icardi e incluso comparó dos históricas de la TV : Susana Giménez tiene más dinero que Mirtha Legrand , según su opinión.

Sin embargo, hubo una pregunta que evitó responder: ¿tiene más plata Juanita Tinelli o ella? Entre risas, contestó a la pregunta con un mensaje contundente: "Yo tengo esa respuesta, pero no se las voy a dar".

Martita Fort, convocada a MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity ya tiene confirmados a los 24 participantes que buscarán conquistar al jurado y quedarse con el título en la nueva temporada de Telefe. Wanda Nara volverá a estar al frente del reality, mientras que Maru Botana se incorporará al jurado junto a Germán Martitegui y Damián Betular.

La nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y ya cuenta con su lista definitiva de participantes. Serán 24 figuras provenientes de distintos ámbitos las que aceptaron el desafío de ponerse el delantal y demostrar cuánto saben de cocina.

Wanda conducirá con un jurado renovado

El programa volverá a tener a Wanda Nara como conductora, mientras que el jurado presentará una modificación respecto de temporadas anteriores. Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis y compartirá sus conocimientos gastronómicos con Germán Martitegui y Damián Betular.

MasterChef Celebrity: la lista de famosos confirmada para la próxima temporada.

Actores, músicos, periodistas, deportistas, humoristas e influencers integran un elenco que promete generar todo tipo de situaciones frente a las hornallas. Algunos llegan con experiencia en la cocina, mientras que otros reconocieron que tienen conocimientos limitados y deberán aprender durante la competencia.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

La lista completa de famosos que formarán parte de la nueva temporada está integrada por:

Diego Ramos : actor y conductor que suma la cocina a su trayectoria.

: actor y conductor que suma la cocina a su trayectoria. Alejandro Lerner : músico que aceptó el desafío pese a reconocer que tiene poca experiencia.

: músico que aceptó el desafío pese a reconocer que tiene poca experiencia. Luciana Geuna : periodista de TN que buscará sorprender en el certamen.

: periodista de TN que buscará sorprender en el certamen. Paula Trápani : periodista y conductora que llega con ganas de aprender.

: periodista y conductora que llega con ganas de aprender. Hernán Coronel : cantante de Mala Fama, con un perfil diferente para el reality.

: cantante de Mala Fama, con un perfil diferente para el reality. L-Gante : referente del RKT y una de las figuras que genera expectativa por su vínculo con Wanda Nara.

: referente del RKT y una de las figuras que genera expectativa por su vínculo con Wanda Nara. Luck Ra : cantante cordobés de cuarteto que ya participó como invitado y ahora competirá.

: cantante cordobés de cuarteto que ya participó como invitado y ahora competirá. Lizy Tagliani : actriz y humorista que reconoció manejarse con conocimientos básicos.

: actriz y humorista que reconoció manejarse con conocimientos básicos. China Ansa : periodista y conductora de Telefe.

: periodista y conductora de Telefe. Julieta Poggio : influencer, bailarina, actriz y ex Gran Hermano.

: influencer, bailarina, actriz y ex Gran Hermano. Grego Rossello : figura del streaming que ahora se convertirá en participante.

: figura del streaming que ahora se convertirá en participante. Edith Hermida : conductora de Bendita, con experiencia en la cocina.

: conductora de Bendita, con experiencia en la cocina. Karina Mazzocco : conductora que se suma al desafío después del final de su ciclo en América TV.

: conductora que se suma al desafío después del final de su ciclo en América TV. Julieta Nair Calvo : actriz que tendrá su primera experiencia en realities.

: actriz que tendrá su primera experiencia en realities. Martita Fort : hija de Ricardo Fort y una de las apuestas que genera expectativa.

: hija de Ricardo Fort y una de las apuestas que genera expectativa. Pachu Peña : histórico humorista que aportará su estilo al programa.

: histórico humorista que aportará su estilo al programa. Nazareno Casero : actor con conocimientos gastronómicos.

: actor con conocimientos gastronómicos. Sebastián Presta : humorista que ya mostró sus primeras pruebas culinarias en redes.

: humorista que ya mostró sus primeras pruebas culinarias en redes. Pablo Migliore : exarquero de Boca y San Lorenzo.

: exarquero de Boca y San Lorenzo. Rocío Robles : modelo y periodista deportiva que regresará a los realities.

: modelo y periodista deportiva que regresará a los realities. Morena Beltrán : periodista deportiva de ESPN que afrontará un desafío fuera del fútbol.

: periodista deportiva de ESPN que afrontará un desafío fuera del fútbol. Martín “Campi” Campilongo : actor y humorista con experiencia en cocina.

: actor y humorista con experiencia en cocina. Pablo Giralt : reconocido relator de fútbol que se animará a un terreno desconocido.

: reconocido relator de fútbol que se animará a un terreno desconocido. Elizabeth Vernaci: “La Negra” aceptó el desafío y promete sumar su particular personalidad al reality.

Con este variado grupo de participantes, MasterChef Celebrity se prepara para una temporada que combinará competencia, humor, aprendizaje y las inevitables dificultades de cocinar bajo la presión de un jurado exigente.