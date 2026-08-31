El doloroso mensaje de De Paul por la despedida de Messi de la Selección: "Sos eterno"

El mediocampista amigo de Messi y con quien comparte equipo en Inter Miami, lanzó un estremecedor mensaje en las redes tras el anuncio del capitán.

Lionel Messi anunció el final de su reinado en la Selección argentina con un estremecedor posteo en su cuenta de Instagram. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", escribió con dolor en su posteo en un momento complejo en su vida tras la muerte de su padre Jorge Messi.

El mundo se hizo eco de la noticia. Entre los mensajes que ya dan vuelta en el fútbol internacional, principalmente en el territorio argentino que sintió en primera persona el dolor por el cierre de la "era Messi" con la albiceleste, apareció el de Rodrigo De Paul , mediocampista que tiene una amistad con el '10' y con el cual comparte equipo en el Inter Miami.

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección..", comenzó escribiendo en su mensaje De Paul .

Luego, solo atinó a agradecer las alegrías que le dio al territorio nacional con su fútbol: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno".

El mensaje de Alexis Mac Allister en el posteo donde anunció el fin de la era Messi en la Selección

"Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha", escribió Alexis Mac Allister, el mediocampista que consiguió la Copa del Mundo junto a él en 2022.

El posteo con el que Messi confirmó con su retiro de la Selección

Este lunes, Lionel Messi dio la sorpresa al anunciar su retiro de la Selección Argentina. La confirmación la dio a conocer a través de sus redes sociales.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", así comienza la publicación del capitán.

Allí afirma que "fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Además, destacó que "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

En otro segmento de su publicación, agradeció el cariño de estos 20 años. "Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!. Gracias Dios por hacerme argentino", indicó.

Y cerró: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", afirmó.

El comunicado completo de Lionel Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.