El emotivo video de Lionel Messi tras anunciar que no jugará más en la Selección Argentina

Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección, y minutos después compartió imágenes que emocionaron a todos.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", aseguró el capitán.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", estas fueron las palabras con la que Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección Argentina .

En una emotiva carta que compartió en sus redes sociales, la cual escribió- según el mismo aclaró - el 21 de julio, dos días después de la final, el capitán dio a conocer los motivos de su contundente decisión, que se da poco tiempo después de la muerte de su padre, Jorge Messi.

Allí afirma que "fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Además, destacó que "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

El conmovedor video que publicó Lionel Messi

Minutos después del anuncio que se replicó en todo el mundo, Messi compartió un emotivo video donde hace un repaso de sus años en la Selección.

En un compilado de imágenes repasó momentos importantes de su carrera y solo escribió un emoji en forma de corazón de color rojo. En pocos minutos, el video acumula millones de reproducciones.

La canción “Brindis”, de Soledad Pastorutti, fue la elegida por el capitán para acompañar cada escena del video.

Uno de los momentos más significativos es la imagen de cuando era un niño y confesaba que su sueño era jugar para la Selección. También hay imágenes junto a Diego Maradona, de sus primeros años con la camiseta argentina y de las distintas etapas que atravesó hasta convertirse en capitán.

Sobre esas imágenes se escucha una frase que resume buena parte de su recorrido: “Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección argentina”.

La final del Mundial 2026 y la muerte de su padre, los factores para la despedida de Messi

La decisión de Messi, no apareció de un día para el otro. La final del Mundial 2026 ante España fue el primer momento determinante. Argentina perdió 1-0 en el tiempo suplementario y Messi terminó el partido visiblemente afectado. Dos días después de aquella derrota, el futbolista ya había escrito las palabras con las que pensaba anunciar su despedida.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...”, escribió Messi en el mensaje que finalmente hizo público este lunes.

Aquella final no solamente significó quedarse nuevamente a las puertas de un título. Para Messi representó también el cierre de un ciclo deportivo que ya venía madurando. Después de conquistar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, el rosarino había llegado a Estados Unidos 2026 con la ilusión de volver a competir por el máximo trofeo.

Pero hubo otro factor que terminó siendo determinante y que excedió por completo al fútbol: la salud de su padre, Jorge Messi. Durante el Mundial, Lionel había contado que su papá atravesaba un delicado momento de salud. Incluso explicó que una de sus grandes motivaciones era llegar hasta el final del torneo para darle tiempo a recuperarse y permitirle viajar para verlo jugar.

Jorge finalmente no pudo acompañarlo en la Copa del Mundo y falleció el 8 de agosto, a los 68 años. En la carta que publicó después de su muerte, Messi dejó una frase que anticipaba las dudas sobre su futuro: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.