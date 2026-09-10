De Paul estalló contra Lewandowski y le dijo de todo: el cruce que reavivió la pelea con Messi

En el duelo entre Chicago Fire e Inter Miami, el mediocampista estalló de furia y confrontó con empujones al delantero polaco que tiene antecedentes con el '10'. El video.

Rodrigo De Paul volvió a ser protagonista de un cruce acalorado en el fútbol internacional, esta vez defendiendo la camiseta del Inter Miami en un duelo especial contra Chicago Fire . No por el duelo deportivo entre ambas instituciones, sino que en el elenco rival había una cara conocida: Robert Lewandowski , el delantero polaco que supo tener un fuerte cruce con Lionel Messi .

Durante el encuentro que terminó igualado en un tanto, siendo que fue el delantero polaco con paso por Barcelona el autor del tanto rival, el mediocampista se cruzó fuerte con 'Lewi' al punto tal que en un momento del partido la jugada continuaba por un costado de la cancha y el resto de la cancha estaba sacándose chispa en el área de Las Garzas.

Todo comenzó con un fuerte cara a cara entre el delantero y el jamaiquino Ian Fray, que terminó con empujones y ambos tendidos en el suelo. Cuando el defensor se fue al área chica propia para defender un balón aéreo, Robert lo siguió y le reprochaba la situación con cierto enojo.

Al ver esta situación picante, apareció De Paul a los empujones y con cara de enojado para enfrentar al delantero. Rápidamente le dio algunos empujones y fue claro con el mensaje que le habría dado a su rival: "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿vos?".

Durante varios minutos estuvieron cara a cara, con un intercambio de palabras, hasta que el partido debió continuar y seguir como si no hubiera pasado nada. Segundos posteriores a lo ocurrido, Lewandowski mostró una sonrisa irónica cuando esperaba por un centro.

La pelea Messi-Lewandowski

El polaco genera un fuerte enojo en el mediocampista sabiendo que tuvo un fuerte enfrentamiento con su amigo Lionel Messi. Todo comenzó cuando Messi ganó su séptimo Balón de Oro en 2021, ceremonia en la que afirmó que el delantero debía ganar el premio individual. Pero, lejos de conformarse, Lewandowski dijo que esperaba palabras sinceras de Messi y no "palabras vacías", aunque agradeció el gesto.

Más tarde, en el Mundial 2022 en Qatar, tuvieron un acalorado cruce en la victoria 2-0 de la Selección argentina ante Polonia. El delantero lo fue a buscar para saludarlo y el astro rosarino evitó saludarlo.

"A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Lo volví a gambetear porque era él", dijo un año más tarde sobre lo ocurrido.