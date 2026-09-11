La heroica clasificación de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino.

La Albiceleste derrotó a México en un mano a mano clave por el acceso a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina Femenina Sub 20 clasificó a los octavos de final del Mundial de Polonia 2026 al vencer 3 a 2 a México por la última fecha de la fase de grupos. El combinado dirigido por Christian Meloni avanzó a instancias eliminatorias por segunda vez en su historia. En el Arena Katowice, la Albiceleste abrió el marcador de la mano de Annika Paz, pero las Aztecas dieron vuelta las acciones con un doblete de Deiry Ramírez. Alma Velasco Heim y Dolo Delgado consumaron la remontada.

Argentina, que necesitaba un empate para avanzar de ronda, apostó a replegarse desde el inicio, a diferencia de lo que sucedió en sus dos anteriores presentaciones. Annika Paz, la goleadora de la Selección, ganó dentro del área y con un cabezazo que pegó en el palo e infló la red, abrió el marcador a los 29 minutos. El conjunto albiceleste pudo ampliar el resultado, pero la arquera mexicana se repuso tras dar un flojo rebote y contuvo el intento de Carolina Ceniza.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto mexicano tuvo una chance inmejorable en los pies de Montserrat Saldivar, que quedó sola mano a mano con la arquera, que mostró unos reflejos formidables para evitar el peligro. No obstante, a los 36 minutos, tuvieron su premio. Un tremendo bombazo de Deiry Ramírez se clavó en el ángulo. Cuando el primer tiempo estaba al borde de finalizar, Ramírez apareció nuevamente en el área para aprovechar una desatención del fondo argentino para dar vuelta el resultado y estampar el 2-1.

México volvió a golpear en el arranque del complemento. Priscila Siben falló en la salida para cortar un centro y Deiry Ramírez marcó con el arco vacío. Sin embargo, el tanto se anuló tras la intervención del VAR por un toque en la mano de la goleadora. La arquera albiceleste se redimió posteriormente con dos buenas atajadas sobre Montserrat Saldivar y Alexa Soto.

La reacción Albiceleste

Argentina reaccionó con el correr del segundo tiempo y, ante la necesidad de igualar el duelo, dio un paso hacia adelante. De la mano de Violeta Álvarez, Annika Paz y Mercedes Diz, el combinado dirigido por Christian Meloni generó varias aproximaciones sobre el arco rival. El empate llegó a los 78 minutos: Alma Velasco Heim capturó el rebote de un tiro libre y sacó un potente remate para convertir el 2-2.

El combinado Albiceleste resistió las arremetidas de las mexicanas en los últimos minutos. La zaga central compuesta por Velasco Heim y Julia Vinhas rechazó múltiples centros desde los costados para despejar el peligro. Mercedes Diz tuvo la chance de cerrar el partido, pero su zurdazo se fue por el costado del poste. Ya en el tiempo de descuento, Dolo Delgado presionó a la arquera rival, que falló en un intento de despejar la pelota, y convirtió el 3-2 con el arco vacío.

El equipo de Meloni avanzó a los octavos de final: alcanzó los 6 puntos y clasificó como segunda. La Selección solo necesitaba un empate para avanzar de ronda, pero despejó todas las dudas al quedarse con el triunfo. Su rival en los octavos de final se definirá en la jornada del sábado: chocará contra el combinado que termine segundo en el grupo C, compuesto por Francia (4), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1). La llave está pautada para el miércoles 16 de septiembre a las 10:00.