¿Todo mal? Escándalo con Demichelis en Alemania: malos resultados y vestuario quebrado

El DT ex River tendría problemas con los referentes del plantel: ya lo cuestionaron y criticaron su manera de comunicarse.

Martín Demichelis atraviesa sus primeras semanas de máxima tensión al frente del RB Leipzig. El entrenador argentino llegó a Alemania con la misión de conducir una profunda reconstrucción, pero el comienzo de la temporada quedó lejos de lo esperado: el equipo perdió 3-1 frente a Werder Bremen y luego sufrió un contundente 4-1 ante Como por la Champions League. Las derrotas encendieron las alarmas y comenzaron a poner en duda su continuidad.

Según informó el diario alemán Bild, uno de los principales inconvenientes que enfrenta Micho está relacionado con la comunicación dentro del vestuario. El entrenador decidió que el teutón sea el idioma utilizado en la interna del plantel, una determinación vinculada con su intención de adaptarse al fútbol de ese país. Sin embargo, el problema aparece porque prácticamente no habla inglés , una lengua utilizada habitualmente por varios futbolistas internacionales.

La situación puede resultar especialmente compleja en un plantel que sufrió una transformación profunda durante el último mercado de pases. Leipzig realizó 36 movimientos entre incorporaciones y salidas , en una renovación que modificó considerablemente la composición del equipo. A eso se sumó la partida de Yan Diomandé, una de las grandes figuras del conjunto alemán, quien fue transferido al Real Madrid. El club quedó obligado a reconstruir buena parte de su estructura deportiva.

Hay una SITUACIÓN TENSA para Martín Demichelis en este momento en Leipzig.



Ayer, luego de la goleada sufrida ante Como, dos futbolistas declararon que LES DIERON UNA PALIZA y se vieron muy superados.



A esto se le suma que LA COMUNICACIÓN NO ES BUENA con algunos… pic.twitter.com/BsouCrWX53 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 11, 2026

Además, el estratega debe afrontar el comienzo de su ciclo con varias bajas importantes. Christoph Baumgartner y Rocco Reitz se encuentran entre los jugadores que están fuera de acción, mientras que el técnico todavía busca encontrar una formación y una identidad capaces de sostener al equipo en medio de tantos cambios. La reconstrucción no solo implica incorporar futbolistas, sino también conseguir que un grupo renovado asimile rápidamente las ideas del ex River.

El cuestionamiento del capitán hacia Martín Demichelis

El rendimiento dentro de la cancha tampoco ayudó a calmar el clima. La derrota ante Bremen volvió a mostrar problemas ofensivos y defensivos, mientras que el debut en la Orejona profundizó las dudas. En Como, el elenco de Red Bull fue ampliamente superado y terminó cayendo 4-1. Después del encuentro, el capitán Willi Orban cuestionó públicamente la actuación del equipo y marcó la falta de intensidad, los problemas en la toma de decisiones y las dificultades para manejar la pelota.

En Alemania, además, comenzaron a crecer las críticas hacia el trabajo del argentino. Bild aseguró que “muchos aficionados están hartos” y sostuvo que Demichelis se encuentra “bajo observación”. El medio también apuntó contra aspectos futbolísticos como un pressing irregular, un ataque sin demasiadas ideas y una actitud que transmite inseguridad. A ese escenario se suma el problema idiomático, considerado especialmente delicado cuando se trata de transmitir indicaciones y construir autoridad dentro del vestuario.

De todos modos, la dirigencia del Leipzig intentó bajar el nivel de preocupación después de las dos derrotas consecutivas. El director deportivo Marcel Schäfer aseguró que el club mantiene la calma y que continúa respaldando al cuerpo técnico y a los jugadores. También reconoció que la gran cantidad de cambios realizados durante el verano requiere un período de adaptación. El mensaje, sin embargo, llega mientras la presión aumenta y el margen para conseguir resultados positivos empieza a reducirse.

El próximo desafío será este domingo ante Hamburgo, en un partido que puede convertirse en una prueba determinante para el surgido en el Millonario. Mientras tanto, el Leipzig necesita reaccionar rápidamente para recuperar confianza y evitar que las dudas se transformen en una crisis.