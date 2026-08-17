Evangelina Anderson reveló cómo le contó a sus hijos la separación de Demichelis: "No estaba preparada..."
La modelo participó del programa PH, Podemos Hablar y reveló cómo atravesó ese duro momento.
Evangelina Anderson fue una de las figuras que este sábado por la noche apareció en la pantalla de Telefe al ser parte del programa PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, lugar en el que afrontó como uno de los temas principales la polémica separación de su pareja Martín Demichelis.
Consultada por el líder del ciclo sobre el proceso de la separación, la modelo que en el camino fue relacionada con Ian Lucas, contó detalles sobre el doloroso momento que vivió. En medio de su relato, se expresó sobre uno de los momentos más fuertes: contarle a sus hijos la decisión que habían tomado sus padres.
El duro relato de Evangelina
“Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”, comenzó diciendo en el programa. Luego, continuó detallando cómo fue el proceso: “De hecho, no tanto las nenas, porque yo estaba viviendo en México y mi hijo estaba acá, en River, viviendo con mi hermana”.
En su relato, se hizo mella de lo que representó que su separación sea de público conocimiento, debido a que se había dado a conocer en la TV, antes de que se le comunique la decisión a sus hijos: "Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo. Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita”, contó.
“Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”, soltó para cerrar el tema.
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