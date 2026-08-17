Evangelina Anderson reveló cómo le contó a sus hijos la separación de Demichelis: "No estaba preparada..."

Evangelina Anderson fue una de las figuras que este sábado por la noche apareció en la pantalla de Telefe al ser parte del programa PH, Podemos Hablar , conducido por Andy Kusnetzoff, lugar en el que afrontó como uno de los temas principales la polémica separación de su pareja Martín Demichelis .

Consultada por el líder del ciclo sobre el proceso de la separación, la modelo que en el camino fue relacionada con Ian Lucas , contó detalles sobre el doloroso momento que vivió. En medio de su relato, se expresó sobre uno de los momentos más fuertes: contarle a sus hijos la decisión que habían tomado sus padres.

“Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”, comenzó diciendo en el programa. Luego, continuó detallando cómo fue el proceso: “De hecho, no tanto las nenas, porque yo estaba viviendo en México y mi hijo estaba acá, en River, viviendo con mi hermana”.

Evangelina junto a su marido, Martín Demichelis, ys su hijos Lola, Bastian y Emma, la cumpleañera, más conocida como "Abrojito".

En su relato, se hizo mella de lo que representó que su separación sea de público conocimiento, debido a que se había dado a conocer en la TV, antes de que se le comunique la decisión a sus hijos: "Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo. Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita”, contó.

“Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”, soltó para cerrar el tema.