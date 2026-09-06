Antes de la fecha FIFA con la selección, Scaloni fue a Monza y visitó a Colapinto

El técnico de Argentina está pasando unos días de descanso y estuvo en Italia para la fecha de la Fórmula 1.

Lionel Scaloni estuvo presente en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y aprovechó su visita al circuito de Monza para referirse al presente de la Selección argentina. El entrenador reconoció que atraviesa un momento en el que puede relajarse y aseguró: "ahora estoy disfrutando" .

Antes del comienzo de la competencia en el denominado "Templo de la Velocidad", Scaloni recordó lo vivido durante el Mundial 2026, en el que la Selección argentina perdió la final. En ese sentido, explicó que "hemos tenido ese mes estresante" , aunque remarcó: "ahora estoy disfrutando... Ya se viene otra fecha FIFA, pero cuando podemos nos acercamos a este mundo que es increíble" .

Durante su recorrido por el circuito italiano, el técnico argentino pudo observar de cerca los monoplazas y quedó impresionado por la evolución tecnológica de la categoría. "Es una cosa espectacular lo que ha cambiado la Fórmula 1... Mi hijo es apasionado y a este circuito vale la pena venir", afirmó.

Scaloni también habló sobre una de sus otras grandes pasiones deportivas: el ciclismo. Al respecto, contó que "la mayoría de los pilotos lo practican. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz Jr.".

Además, el entrenador se refirió a Franco Colapinto, quien representa a la Argentina en la Fórmula 1 con Alpine y que largó séptimo luego de una destacada clasificación. Sobre la actuación del piloto argentino, Scaloni comentó: "Esperando a ver qué pasa con los Alpine. Están ahí adelante con Franco séptimo y el compañero primero... Ojalá pueda sumar porque es un circuito que, me imagino, debe ser el más lindo para conseguir un buen resultado".

El más exitoso de la historia

Scaloni ocupa el cargo de entrenador de la Selección argentina desde mediados de 2018. Durante su ciclo, llevó al equipo nacional a conquistar el Mundial de Qatar y la Finalissima 2022, además de las Copas América de 2021 y 2024.

Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el técnico había señalado que esperará hasta fin de año para tomar una decisión respecto de su continuidad al frente de la Selección.

La próxima fecha FIFA del año se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.