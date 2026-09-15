Pizzi reveló la verdad detrás de la histórica anécdota de De Paul sobre su despido de Valencia.

Tiempo atrás, se volvió viral una anécdota de Rodrigo De Paul , conocida por todo futbolero en la Argentina, contando su llegada al Valencia de España. Ahora, el encargado de contar su versión fue el otro protagonista de la historia: Juan Antonio Pizzi . El director técnico reveló que recomendó la contratación del volante argentino para el cuadro de LaLiga, pero fue despedido el mismo día en que el entonces juvenil futbolista surgido de Racing arribó a la ciudad.

El episodio ocurrió en 2014, en medio de un cambio de propietarios en el club y después de una temporada en la que el conjunto valenciano alcanzó las semifinales de la Europa League. Pizzi explicó que, pese a la incertidumbre que rodeaba a la institución, los dirigentes le transmitían que continuaría al frente del plantel y que participaba de la planificación para el siguiente mercado de pases.

En ese escenario surgió el nombre de Rodrigo De Paul, quien entonces tenía 18 años, era figura de Racing y atravesaba un rápido ascenso en el fútbol argentino. El técnico lo conocía de haberlo enfrentado cuando dirigía a San Lorenzo y no dudó cuando le consultaron por un volante para reforzar el equipo. En una entrevista con Clank!, Pizzi reconstruyó las semanas previas a la llegada del futbolista a Valencia. Según contó, el equipo venía de una campaña que consideraba positiva, pese a la eliminación ante Sevilla en la semifinal de la Europa League.

“Fue así, porque estaba por empezar la temporada. Veníamos de una buena temporada, habíamos perdido la semifinal de la Europa League. Y se hablaba de la venta del club”, relató el ex delantero y entrenador argentino.

La versión de Pizzi de la recordada anécdota

La operación que llevó a Peter Lim a adquirir el club modificó el panorama. Juan Antonio Pizzi indicó que, antes de que se concretara el cambio de mando, había recibido señales de continuidad por parte de dirigentes de la entidad. Entre quienes le transmitían esa postura mencionó a Rufete, exj ugador y directivo valenciano. “Todos me decían, Rufete sobre todo, ‘No, vamos a seguir, primer año vamos a seguir, que esto, que aquello’”, recordó el entrenador. Bajo esa premisa, el cuerpo técnico avanzó con la identificación de refuerzos para afrontar la siguiente temporada.

El nombre de De Paul apareció como una prioridad. El entrenador explicó que el joven mediocampista había dejado una impresión favorable por sus actuaciones en Racing, donde compartía plantel con Luciano Vietto y Luis Fariña, otros dos futbolistas que también tenían proyección. “Había salido de Racing. Yo había jugado contra él. Había tres chicos ahí en Racing. Estaban De Paul, Vietto y Fariña”, señaló. Pizzi recordó un partido ante San Lorenzo en el que Racing se impuso y en el que los tres jugadores tuvieron una actuación destacada.

“De Paul había jugado muy bien, nos habían ganado un partido en cancha de San Lorenzo. Los tres habían sido muy, muy buenos”, agregó el entrenador, al explicar por qué había seguido de cerca al volante antes de sugerir su incorporación. Pizzi afirmó que, tras la compra del club, los responsables de Valencia le pidieron una recomendación puntual para el mediocampo. Su respuesta fue directa: “Traigan a De Paul”. La gestión avanzó y el futbolista dejó Racing para iniciar su primera experiencia en el fútbol europeo.

La situación cambió antes de que el jugador pudiera conocer al técnico que había solicitado su contratación. Pizzi contó que, en la mañana de la llegada de De Paul a Valencia, recibió la comunicación de que ya no seguiría en su puesto. “Me preguntan por un volante. Le digo: ‘Traigan a De Paul’. Lo traen a De Paul y la mañana que está llegando De Paul ahí a Valencia, yo estaba en un restaurante”, relató. El entrenador estaba fuera de las instalaciones del club cuando se cruzó con el nuevo refuerzo. De Paul entró al restaurante, se acercó a saludarlo y comenzó una conversación que terminó con una noticia inesperada para ambos.

El clímax de la historia

“Él entra al restaurante y me viene a saludar. ‘Juan, que esto, que aquello, bueno…’. ‘No, me acaban de echar’”, contó Juan Antonio Pizzi. El ex entrenador recordó la escena entre risas y sostuvo que, pese a su salida, el argentino pudo continuar su proceso en el plantel. La historia había tomado notoriedad por la versión que el propio Rodrigo De Paul dio en una entrevista con la señal de streaming Luzu. Allí describió su decisión de salir de Racing, club en el que era capitán a una edad temprana, y el contacto que mantuvo con Pizzi antes de viajar a España.

“Yo estaba muy bien en Racing. Yo era el capitán del equipo, tenía 18 años. Todo me pasó muy rápido”, expresó el actual futbolista argentino. Según su relato, el entrenador lo llamó para transmitirle que quería construir un equipo en torno de su figura. “En el Valencia había un entrenador que se llamaba Pizzi, argentino. Me llama y empieza. ¿Viste? No, que voy a formar un equipo alrededor tuyo, que pa, pa, pa... Dije, ‘no, bueno, es la mía. Me voy’”, recordó De Paul.

Al llegar a la ciudad española, sin embargo, se encontró con un panorama distinto al que había imaginado durante las conversaciones previas. El mediocampista contó que ingresó al hotel y vio salir a Pizzi con su equipaje. “El día que yo llego, yo entro al hotel y sale Pizzi con las valijas y me dice: ‘Me echaron’”, relató De Paul.

Su paso por Valencia no fue el mejor y retornó a Racing, donde recuperó su nivel y rápidamente fue transferido a Udinese. En el Calcio se ganó un nombre en el fútbol de Europa y un lugar en la selección argentina, donde se convertiría en el “motorcito” del plantel comandado por Lionel Scaloni para ganar dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. También defendió los colores del Atlético de Madrid y actualmente es uno de los principales socios de Lionel Messi en Inter Miami.