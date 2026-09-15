Los convocados de Lionel Scaloni para los amistosos de la próxima fecha FIFA

El entrenador de la selección argentina reveló a los futbolistas que disputarán los próximos encuentros en Córdoba y Buenos Aires.

La selección argentina disputará tres amistosos en la próxima fecha FIFA y el entrenador, Lionel Scaloni confirmó a los convocados, con algunas sorpresas que se suman a la base del Mundial, y con la confirmación de que Lionel Messi será parte del último partido de la gira, para despedirse de la camiseta albiceleste.

El primer encuentro será ante Bolivia, el martes 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba , mientras que los otros dos serán en el Monumental, el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y el martes 6 de octubre frente a Benín. Este último será la despedida de Messi , lo que fue confirmado por Claudio Tapia.

¡¡MESSI ESTÁ INVITADO A UNA DESPEDIDA EN EL MONUMENTAL!! El 6 de octubre ante Benín Además, están invitados todos los campeones del mundo del 2022 junto a sus familias pic.twitter.com/b6bKUKpGCv

Emiliano Martínez

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Defensores

Agustín Giay

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Juan Foyth

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Román Vega

Mediocampistas

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Rodrigo De Paul

Nico Paz

Franco Mastantuono

Matías Soulé

Giuliano Simeone

Delanteros

Nicolás González

Gianluca Prestianni

José Manuel López

Santiago Castro

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Lionel Messi

La lista mantiene una base parecida a la que fue al Mundial 2026, con algunas novedades, como el regreso de Franco Mastantuono y Leo Balerdi, que quedó afuera por lesión en la copa. Cabe destacar que a la lista le faltan los jugadores del fútbol argentino, que serán anunciados en unos días.

Además, se sumaron nombres jóvenes de gran presente, como Román Vega, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. Con la incógnita de la renovación de Scaloni, esta base podría ser gran parte de la renovación del oriundo de Pujato o del entrenador que lo reemplace.

Chiqui Tapia confirmó un amistoso de la selección femenina ante Alemania

La selección argentina de fútbol femenino protagonizará la reinauguración del Estadio Único Diego Armando Maradona (Tricampeones del Mundo) en la fecha FIFA de noviembre/diciembre, cuando enfrente en un partido amistoso a su par de Alemania.

Así lo anunció el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, tras recorrer y mostrar en redes sociales el avance de las obras que convertirán al recinto en la casa de las selecciones nacionales y del fútbol argentino.

¡ARGENTINA JUGARÁ ANTE ALEMANIA!



La Selección Femenina disputará un amistoso frente a Alemania y será la encargada de inaugurar el Estadio Único de La Plata.



El encuentro se jugará durante la Fecha FIFA, prevista entre el 23/11 y el 6 de diciembre. pic.twitter.com/lFg4x0bFmO — #ElFemenino (@FemeninoAFA) September 15, 2026

Las reformas del estadio platense se encuentran en su recta final e incluyen una renovación integral del campo de juego, cuya superficie se bajó casi un metro para incorporar nuevas ubicaciones preferenciales. A su vez, los trabajos abarcan el cambio de butacas en las plateas, la remodelación completa de los palcos y la puesta en valor de los vestuarios local y visitante.

"Hemos hecho todo el campo de juego nuevo y bajamos la superficie casi un metro de todo el entorno del estadio para poder hacer nuevas ubicaciones preferenciales. Muy bien están quedando todos los vestuarios, locales y visitantes y la remodelación de todos los palcos. Estamos muy felices", destacó Tapia durante la presentación del video explicativo.

Además del histórico duelo del seleccionado femenino, el predio volverá a acoger grandes eventos del fútbol local: albergará la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, programada para el sábado 12 de diciembre entre los dos equipos que superen las instancias previas de playoffs.