Emocionó a todos: la historia de la joven que no fue al viaje de egresados para participar en los Odesur

Micaela Lopetegui, de 17 años, resignó una experiencia con sus compañeros y brilló sobre ruedas ante un estadio repleto.

Micaela Lopetegui tiene apenas 17 años , pero tomó una decisión que terminó marcando una de las historias más emotivas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . La patinadora argentina decidió no realizar el tradicional viaje de egresados a Bariloche junto a sus compañeros para poder representar al país y su sacrificio tuvo recompensa: terminó segunda en el programa corto de patinaje artístico y fue ovacionada por el público.

La presentación se realizó en el Estadio Invencible de Rosario , que lució colmado para acompañar la competencia. Lopetegui consiguió 61,78 puntos y quedó a menos de una unidad de la chilena Josefa Ramos Mondaca , líder con 62,60 . El podio provisional también tuvo presencia argentina: Valentina Longo terminó tercera con 50,99 unidades .

Sin embargo, el resultado deportivo quedó por momentos en segundo plano por la reacción de Micaela al terminar su rutina. La joven rompió en llanto mientras recibía los aplausos del estadio y, poco después, explicó todo lo que había detrás de esa presentación.

"EL VIAJE DE EGRESADOS ES UNA AVENTURA SÚPER LINDA, PERO ESTO NO LO CAMBIO POR NADA" Micaela Lopetegui se perdió su viaje de egresados para representar a Argentina y no pudo contener las lágrimas al explicar por qué tomó la decisión. pic.twitter.com/o1EmQm5AVI

“Es una aventura súper linda para vivir con tu colegio y tus amigos. Pero esto yo no lo cambio por nada. La felicidad y la pasión que yo sentí haciendo ese programa no las puedo explicar. Se me llenan los ojos de lágrimas, no lo puedo creer”, expresó en diálogo con TyC Sports al referirse al viaje que decidió resignar.

La patinadora continuó: “El haberlo vivido ahí es algo inolvidable para mí. No lo cambio por nada. De verdad, es algo impresionante y muy hermoso. Me va a quedar para toda la vida”.

Micaela Lopetegui y una presentación inolvidable en Rosario

El acompañamiento del público fue otro de los aspectos que más impactó a la deportista. “Cuando me fui a entrar en calor, estaba bastante lleno de gente. Pero cuando salí a la pista, estaba el estadio lleno y fue una locura ver tanta gente. Es hermoso. Realmente fue muy lindo”, contó.

Para Lopetegui, competir como local también tuvo un significado especial porque pudo compartir el momento con su entorno más cercano. “Es hermoso poder estar en mi país, con mi familia que me pudo venir a ver en algo tan importante. Desde que arranqué a patinar, quise estar acá para cumplir uno de mis sueños”, señaló.

Y agregó: “El que pueda estar mi familia, mi profesora, todo un público alentándome, es algo inolvidable y hermoso”.

La actuación en los Juegos Suramericanos se suma a una trayectoria que ya había entregado resultados destacados. Micaela Lopetegui fue campeona nacional y panamericana en 2025 y 2026, antecedentes que la ubicaban entre las deportistas argentinas a seguir durante la competencia.

Después de terminar segunda en el programa corto, la representante nacional quedó bien posicionada para continuar peleando por las medallas en la siguiente instancia. Su actuación, sin embargo, ya había dejado una de las historias de la competencia: la de una adolescente que cambió el viaje de egresados por el sueño de representar a la Argentina y terminó llorando de emoción ante un estadio completo.