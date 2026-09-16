Mariano Zabaleta, en exclusiva: las particularidades del tenis y la fortaleza del deportista argentino

El extenista y actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis habló mano a mano con LM Neuquén .

El ritmo de esta semana en el Ruca Che es distinto. La llegada de la Copa Davis a Neuquén , donde Argentina enfrentará a Turquía entre sábado y domingo, es un salto de calidad notable. Uno de los tantos hechos significativos es la presencia no solo de los tenistas nacionales de la actualidad, sino también de exjugadores con mucha trayectoria que hoy son dirigentes de la AAT .

Es el caso de Mariano Zabaleta, vicepresidente de la Asociación, quien aterrizó en Neuquén junto a Agustín Calleri este miércoles. Juntos se trasladaron rápidamente al mítico estadio neuquino, en cuyos pasillos " Zabala" accedió gentilmente a la charla mano a mano con LM Neuquén.

Con 14 años en el circuito ATP, entre 1996 y 2010, sabe muy bien de qué se trata el deporte profesional. Llegó a ser 21 del mundo y tras su retiro fue primero entrenador y luego subcapitán del equipo nacional de Copa Davis.

"El tenis un juego bastante complejo. Tiene una parte extremadamente mental, es un deporte individual, yo veo similitudes con el boxeo, que estás solo", dijo sobre la disciplina.

"Como en cualquier deporte, a medida que van creciendo los chicos, algunos quedan en el camino y otros van evolucionando, creciendo y desarrollándose. Es un deporte que, ya sea profesional o no, te educa, te da una forma de vida, un montón de valores y características para después afrontar la vida. Es un deporte que amamos, complejo como cualquiera, pero al estar solo tiene un plus. Los profesionales tienen su psicólogo constantemente, que muchas veces viaja con ellos, el equipo, se van apoyando mucho en sus familias. Argentina sigue sacando jugadores en todos los deportes, el argentino es competitivo desde que nace y eso sigue pasando en el tenis también", destacó Zabaleta.

El Ruca Che

El estadio fue acondicionado especialmente para este evento, con la colocación de una carpeta que fue traída desde España. Además, se realizaron obras para mejorar los accesos y otros aspectos de la infraestructura.

"Estoy muy contento con la cancha, la verdad que quedó hermosa. El estadio ya lo conocía, es hermoso, tienen un estadio que es envidiable para cualquier parte del mundo. Está buenísimo, los jugadores están súper cómodos y la cancha quedó muy linda. Creo que vamos a tener un gran espectáculo el fin de semana. Los jugadores están muy contentos y eso es fundamental para que lleguen a competir", valoró Zabaleta.

Sebastián Fariña Petersen

Con sus palabras, coincidió en lo expresado por Javier Frana y los jugadores, quienes destacaron la calidad del campo de juego y el Ruca Che. Incluso lo comparó con estadios del Viejo Continente donde se juega Indoor en invierno.

"Es igual. Como jugadores profesionales, toda la parte que hemos jugado profesionalmente en Europa, en indoor, son así los estadios, es espectacular. Igual a los torneos en Viena, París Bercy, la cancha es la misma y nos da mucha satisfacción tener el país un estadio así, que los chicos puedan competir acá, la gente se va a escuchar de otra manera. La gente cantando y disfrutando tiene mucho impacto. Va a ser una fiesta muy linda", avisó.

Lo deportivo

Después de la derrota frente a Corea del Sur, la serie frente a Turquía tiene una relevancia mayúscula en el espectro tenístico argentino. El equipo nacional debe ganar para volver a los primeros planos de la Davis.

"Es una serie importante. No es un partido más, no es una exhibición, esto es un partido de verdad, nos jugamos una parada muy importante para el tenis argentino. Vinieron los mejores jugadores de Argentina, que estuvieron compitiendo hasta hace dos minutos en el US Open y nos da mucha felicidad estar acá", enfatizó.

Zabaleta en la conferencia de prensa hace 45 días, cuando se presentó la Davis en Neuquén. Maria Isabel Sanchez

La diferencia de ranking entre los argentinos y los turcos es notable, pero este certamen es diferente a todos.

"A nivel de ranking y jugadores, obvio que somos favoritos. Pero ya se sabe que en la Copa Davis pasaron un montón de situaciones de jugadores sin ranking que le han ganado a los mejores del mundo, porque no es el circuito del día a día, hay otras emociones en juego y hay jugadores que cuando juegan por su país sacan un plus que quizás en el circuito no lo sacan", advirtió.

Zabaleta y compañía saben que hay material para lograr la victoria: "Estamos muy confiados, los jugadores nuestros están acostumbrados a jugar con presión. La localía es un plus, ojalá podamos aprovechar la cancha llena y ellos saquen su mejor nivel, salir adelante y ganar".

La gestión deportiva de la AAT

Zabaleta asumió acompañando a Agustín Calleri a mediados de 2018. Bajo esta gestión se introdujeron varios cambios y en ese contexto se da la llegada de la Davis a Neuquén.

"Considero que venimos haciendo las cosas bien año a año. Se va trabajando en que puedan los niños competir cerca de su casa, que no sea un gasto exorbitante para la familia. Después para los jugadores en la transición, tenemos un montón de torneos en la previa al profesionalismo. Tratamos de hacer torneos sin que los jugadores tengan que viajar al exterior para jugar", describió.

"Compararse con potencias económicas es muy difícil, pero nosotros estamos bien, creciendo año a año en cantidad de jugadoras y jugadores, en jóvenes y tenemos que ir armando ese ecosistema y que para los padres no sea un gasto enorme. Y si van creciendo, que puedan jugar acá en el país", afirmó Zabaleta.

En este sentido , el extenista y dirigente subrayó la coincidencia y el trabajo en equipo de estos meses con Rolando Figueroa y Pablo Piloto.

"Muy alineados con la gobernación, con el presidente de la Federación de Neuquén, es un lugar donde siempre han existido torneos de tenis, han salido muchos jugadores. Es un deporte conocido y atractivo acá. Desde la Asociación tratamos de llevar el tenis por todo el país, para que los niños lo jueguen, fomentar el deporte y no suceda solamente en Buenos Aires", finalizó.