La respuesta de Racing a Estudiantes ante el interés por sumar a Marcos Rojo para las semis de la Libertadores.

Tras la agónica clasificación a semifinales de la Copa Libertadores , Marcos Rojo está en el radar de Estudiantes de la Plata como posible refuerzo para jugar la siguiente instancia del certamen continental. Y, en ese contexto, llegó la respuesta desde Racing , donde el defensor encontró su lugar en el once titular luego de correr desde atrás.

“De parte del club no hay ninguna posibilidad que suceda ”, le dijo una fuente del club de Avellaneda al diario Olé, dando por cierta la presunción de lo que podría ser la postura del club que tiene contratado al central hasta diciembre próximo. La necesidad del flamante semifinalista de la Copa Libertadores puede terminar abriendo una negociación para que Rojo se sume al plantel del Cacique Medina y sea parte de las semifinales que deberá afrontar ante el ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, que definirán este jueves aunque ya con ventaja para los brasileños por su victoria en Quito en la ida.

El problema que motiva la importancia de sumar un refuerzo en el puesto es tan simple como que dos de los titulares que fueron parte del épico triunfo ante Corinthians en San Pablo terminaron amonestados y suspendidos para la ida de la próxima instancia. Uno es Leandro González Pirez, precisamente el segundo marcador central titular en el Neo Química Arena.

El otro es Tomás Palacios, quien se corrió al lateral izquierdo (desde donde fue una de las figuras del partido, asistiendo a Alexis Castro en el gol de la victoria) pero que habitualmente es el dueño del lado izquierdo de la zaga. Así, el único disponible para el puesto es Ramiro Funes Mori, reincorporado -jugó unos minutos en Brasil- pero lejos de sus mejores tiempos por las lesiones acumuladas. También Medina tiene a dos juveniles, Valente Pierani y Máximo Desábato, el hijo del Chavo, ex jugador del club.

La situación de Rojo en Racing

Ante la magnitud de la instancia, está claro que la idea de Juan Sebastián Verón, de Marcos Angeleri y de todo el cuerpo técnico es la de reforzarse para lo que puede ser una serie histórica que lleve de regreso a Estudiantes a una final de América después de 17 años. Y la semejanza con aquella vez (en la que terminó coronándose) es que para la misma fase había sumado a Rolando Schiavi, también -como Rojo- campeón del trofeo en su pasado como jugador.

Está claro, una cosa es la intención de Estudiantes y otra muy distinta el lazo con la realidad. Porque la situación de Racing -último, con la comisión directiva apuntada y un equipo disminuido y con salidas recientes- no lo hace una contraparte potable en una hipotética negociación.

Rojo tiene contrato hasta diciembre en la Academia, producto de la extensión que Diego Milito le firmó precisamente cuando el hoy capitán estuvo a punto de volver al club que lo vio nacer en enero último. En aquel entonces, en Avellaneda duraba la bronca por lo poco que MR le había dado al equipo hasta allí, con las cargas de la eliminación -precisamente ante Flamengo- en semis de la Libertadores del 2025.

Pasado todo ese temporal, la actualidad lo encuentra a Rojo como máximo referente de un plantel golpeado, titular y casi sin recambio. Y por eso, no parece muy probable que le abran la puerta de salida. Aunque en el medio hay muchas cuestiones que pueden torcer la balanza. Y la más importante pasa por los sentimientos, la instancia y para dónde se incline la balanza del jugador, entre la responsabilidad por los compromisos asumidos y la chance que la historia le puede dar de volver a ganar la Copa con su Pincha querido.