El Calamar ya conoce las primeras medidas disciplinarias tras el caótico final de la serie contra el conjunto brasileño.

La dura sanción a Platense por los incidentes tras la eliminación de la Libertadores contra Fluminense.

La eliminación de Platense en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 terminó con importantes incidentes una vez finalizado el partido. Todo se dio luego de que sus hinchas invadieran el campo de juego y arremetieran contra la parcialidad de Fluminense , con el robo de una bandera incluida.

A raíz de estos hechos, la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) le impuso una sanción al club de Vicente López para los dos próximos partidos que dispute como local: deberá jugarlos a puertas cerradas.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Palermo recibirá sin su público a Newell's, el próximo domingo, y a Argentinos Juniors, en el clásico estipulado para el fin de semana del 11 de octubre. "La dirigencia de nuestra institución se encuentra trabajando para reducir los alcances de esta medida, con los recursos administrativos y pruebas correspondientes", informó Platense en un comunicado.

Cabe destacar, que a raíz de esta sanción impuesta por parte de la Aprevide, aún resta conocer si la CONMEBOL también sancionará al Calamar y en caso de hacerlo, cómo sería la misma.

Los videos del caos en la eliminación de Platense

El Platense de Martín Palermo no pudo concretar la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores a pesar de haber ganado el encuentro por 2-1 en su estadio Ciudad de Vicente López. Lo que parecía iba a tener un final feliz por el 2-0 parcial en el primer tiempo terminó en un escándalo por el ingreso de hinchas locales al campo de juego para confrontar con los brasileños.

En una noche donde los fanáticos reconocieron el rendimiento del equipo que luchó hasta último momento para meterse en la semifinal de la copa, los hechos violentos se llevaron las miradas. Los hinchas se metieron en la cancha, fueron a buscar a los cariocas y terminaron robando una bandera del visitante en un contexto donde se registraban piñas y corridas.

Tras llevar a cabo el robo a la hinchada rival, los hinchas del Calamar posaron con el trapo a modo de festejo, una práctica habitual en este sector de hinchas que lo celebran como un trofeo del enfrentamiento. Más allá de que el foco estuvo puesto detrás de uno de los arcos, el enfrentamiento se registró en distintos puntos del estadio.

Un hecho desafortunado en un contexto donde el plantel realizó una gran serie ante el campeón de la edición 2023. Lamentablemente, la violencia volvió a aparecer y puso en segundo plano la gran campaña del Calamar.