Los barras invadieron la cancha y robaron una bandera de Fluminense: videos del caos en la eliminación de Platense

En el estadio Ciudad de Vicente López registró un hecho violento tras la eliminación del Calamar ante los brasileños por Libertadores. Los videos del tremendo momento.

El Platense de Martín Palermo no pudo concretar la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores a pesar de haber ganado el encuentro por 2-1 en su estadio Ciudad de Vicente López. Lo que parecía iba a tener un final feliz por el 2-0 parcial en el primer tiempo terminó en un escándalo por el ingreso de hinchas locales al campo de juego para confrontar con los brasileños.

En una noche donde los fanáticos reconocieron el rendimiento del equipo que luchó hasta último momento para meterse en la semifinal de la copa, los hechos violentos se llevaron las miradas. Los hinchas se metieron en la cancha, fueron a buscar a los cariocas y terminaron robando una bandera del visitante en un contexto donde se registraban piñas y corridas .

Tras llevar a cabo el robo a la hinchada rival, los hinchas del Calamar posaron con el trapo a modo de festejo, una práctica habitual en este sector de hinchas que lo celebran como un trofeo del enfrentamiento. Más allá de que el foco estuvo puesto detrás de uno de los arcos, el enfrentamiento se registró en distintos puntos del estadio.

Un hecho desafortunado en un contexto donde el plantel realizó una gran serie ante el campeón de la edición 2023. Lamentablemente, la violencia volvió a aparecer y puso en segundo plano la gran campaña del calamar.

jojo la bandera que le robó platense al fluminense pic.twitter.com/BFVQy9DotH — LichaQac (@LichaQac) September 16, 2026

En un durísimo partido, Boca empató ante San Pablo y está en semifinales de Sudamericana

Boca empató 1-1 en el Morumbí ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En un partido durísimo, con mucho roce y pocas chances de gol, el Xeneize logró hacer valer el tanto de ventaja en La Bombonera y está en semifinales del certamen continental.

El primer tiempo, el equipo argentino empezó plantándose en campo rival, presionando alto y generando errores en la defensa local, pero no pudo plasmarlo en una ventaja en el marcador.

En la segunda mitad, aunque San Pablo comenzó dominando, con más empuje anímico que fútbol, el Xeneize encontró el 1-0 en los pies de Lozano. El lateral derecho rompió por el medio y encontró a una defensa desarmada tras un increíble pase de Flores, y puso en ventaja al visitante con un zurdazo.

LEANDRO LOZANO Y SU PRIMER GOL EN #BOCA, EN MORUMBÍ ante São Paulo.



Es su TERCER GOL en su carrera, 1° en #Boca.pic.twitter.com/vvbvYOj4MD — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 16, 2026

El local siguió empujando y llegó al empate, pero fue anulado por un fino offside del delantero. Esa fue la gran polémica de la noche, con los jugadores de San Pablo gritando el gol y luego yendo a recriminarle fuertemente al árbitro.

A dos minutos del final del tiempo regular, tras un tiro libre al área, Domingos Duarte puso el 1-1 con un preciso cabezazo para hacer sufrir al Xeneize. En los minutos de agregado, el local empujó con todo pero no pudo romper nuevamente el arco de Montero.

En el final incluso hubo varias discusiones entre jugadores, con un tumulto que no llegó a pasar a mayores, ya que a Boca no le convenía la repartija de tarjetas por haber logrado la clasificación.

Vasco Da Gama, el próximo rival de Boca

Boca enfrentará al Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana. En un inicio, al sortearse el cuadro de los playoffs, se especulaba con un posible superclásico en esta instancia, pero la rápida eliminación de River no permitió que se de.

En sus duelos por Copa Sudamericana, el Vasco Da Gama tuvo que jugar, al igual que Boca, los 16avos de final, por haber quedado en segundo lugar en el grupo G.

En esa instancia venció en el global por 3-2 a Independiente Medellín, mientras que en los octavos de final le ganó por 4-1 a Olimpia, con quien había compartido grupo y lo había condenado al segundo puesto.

En los cuartos de final, tras el empate en Colombia 0-0, se hizo fuerte de local y venció 2-0 a Independiente Santa Fe, que había sido el verdugo de River en la instancia anterior.

En cuanto al ámbito local, en el Brasileirao se encuentra en puestos de descenso, con solo 28 puntos en 26 partidos, aunque todavía le quedan varios partidos para salvarse. Al contrario, en la Copa de Brasil está en semifinales, donde jugará contra Palmeiras por un lugar en la final.

Un detalle del rival, es que en su plantel tiene a un viejo conocido de Boca: Facundo Colidio fue transferido desde River en este mercado. Con pasado en las inferiores del Xeneize, el Vasco Arruabarrena no deberá preocuparse por el delantero, ya que al haber sido inscripto por el Millonario, la información es que no puede jugar la copa internacional con el equipo brasilero.