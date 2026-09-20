El sentido posteo de Fran Cerúndolo tras ganar en Neuquén por Copa Davis

El tenista argentino celebró con el público y después compartió imágenes con un mensaje en sus redes sociales.

La serie de Copa Davis terminó en Neuquén , pero las emociones todavía están a flor de piel. Después de un finde inolvidable ante Turquía, Francisco Cerúndolo utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido durante todo el fin de semana y destacar el trabajo realizado junto al equipo argentino.

“ Gran trabajo en equipo . Qué lindo es ser argentino ”, escribió el tenista en Instagram, acompañado por imágenes de la serie disputada en el Ruca Che .

El número uno argentino fue una de las grandes figuras del fin de semana. El sábado abrió la serie frente a Yanki Erel y consiguió el primer punto con un triunfo por 6-0 y 6-4. Al día siguiente volvió a salir a la cancha cuando más lo necesitaba el equipo: después de la derrota de Guido Andreozzi y Andrés Molteni en el dobles, superó a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 y selló el 3-1 definitivo.

Claudio Espinoza

Con ese triunfo, Argentina aseguró su clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027 y, además, alcanzó una marca histórica: fue la victoria número 100 del seleccionado argentino en la competencia. El logro tuvo como escenario al Ruca Che, que recibió por primera vez una serie de Copa Davis y se convirtió en la primera sede patagónica del certamen.

Pero Cerúndolo no se quedó solamente con lo ocurrido dentro de la cancha. En su mensaje, puso el foco en quienes acompañaron al equipo durante la serie.

“Gracias a todos los que vinieron a alentar y a hacer que este fin de semana sea una fiesta!! De verdad un placer ”, expresó el tenista.

El público neuquino tuvo un papel central durante las dos jornadas. Las tribunas acompañaron a los jugadores argentinos y, después de la victoria definitiva, el plantel decidió prolongar el festejo dentro del estadio. Los tenistas firmaron camisetas, gorras y otros recuerdos, se sacaron fotos y regalaron pelotas a los espectadores que todavía permanecían en las tribunas.

Claudio Espinoza

Para Cerúndolo, que también había destacado en conferencia de prensa el valor de jugar en Argentina junto a sus compañeros, familiares y la gente, la experiencia en Neuquén tuvo un significado especial. “No fue por un alivio, un desahogo, fue más que nada por el disfrutar con nuestra gente, por jugar acá en casa y poder festejar todos juntos”, había señalado después de conseguir el punto decisivo.

En su publicación, además, el tenista extendió el reconocimiento a quienes formaron parte de la delegación: “Gracias equipo, cuerpo técnico, jugadores y todos los que forman parte por esta semana increíble! Vamos Argentina”.

Así, después de una semana que terminó con Argentina derrotando 3-1 a Turquía, la clasificación a los Qualifiers y una página histórica para el tenis nacional, Cerúndolo eligió despedirse de Neuquén con un mensaje que resumió el espíritu del equipo: agradecimiento por el respaldo, reconocimiento al trabajo colectivo y la alegría de haber defendido la camiseta argentina frente a un Ruca Che que vivió una jornada histórica.