El ejemplar fue asistido por guardaparques luego de que un vecino alertara sobre la situación. Tras comprobar que estaba sano, fue liberado en un área segura.

Rescataron a un búho tucúquere que había quedado atrapado en un arroyo de Caviahue

Un tucúquere fue rescatado por guardaparques luego de quedar atrapado en un arroyo de Caviahue . El búho fue encontrado a partir del aviso de un vecino y trasladada a un sitio seguro después de que el personal constatara que no presentaba heridas ni lesiones.

El operativo se realizó el miércoles 17 de septiembre, cuando integrantes del cuerpo de guardaparques de la provincia recibieron el aviso sobre la presencia del ejemplar en una situación de peligro.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al tucúquere en el arroyo y tras asistirlo y revisar su estado, determinaron que no tenía lesiones que requirieran atención veterinaria, por lo que decidieron trasladarlo para ponerlo a salvo.

Finalmente, el ejemplar fue liberado en un ambiente adecuado para continuar su recuperación y retomar su vida en libertad.

Un búho de gran tamaño que habita la Patagonia

El tucúquere, cuyo nombre científico es Bubo magellanicus, es una de las aves rapaces nocturnas más características de la Patagonia. De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, es la especie de búho de mayor tamaño de la región y puede encontrarse tanto en ambientes de estepa como en zonas boscosas.

Es un ave de hábitos nocturnos y tiene una dieta variada que incluye roedores, liebres pequeñas, zorrinos, otras aves, reptiles e insectos. Durante el día suele permanecer en reposo sobre rocas y árboles, muchas veces a poca altura del suelo.

Su plumaje, generalmente marrón oscuro, le permite camuflarse entre los distintos ambientes donde habita, aunque puede presentar diferentes tonalidades. Además, cuando se siente amenazado adopta una particular postura defensiva: levanta las alas y eriza sus plumas para aumentar su tamaño y parecer más grande frente a un posible peligro.

Su presencia es habitual en distintos sectores de la Patagonia, incluso en zonas cercanas a áreas urbanizadas. Allí puede utilizar distintos espacios para descansar o refugiarse, mientras desarrolla sus actividades de caza principalmente en ambientes naturales.

Qué hacer ante un animal silvestre en peligro

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales recordaron la importancia de no manipular directamente a los animales silvestres, incluso cuando parezcan encontrarse en dificultades.

Ante la aparición de un ejemplar herido, atrapado o en una situación de riesgo, la recomendación es dar aviso al cuerpo de guardaparques o de guardafaunas para que personal especializado pueda evaluar el caso y determinar cómo intervenir.

El contacto directo puede generar lesiones tanto en las personas como en los propios animales y también implica riesgos vinculados con la transmisión de enfermedades. Por eso, ante una situación similar a la ocurrida en Caviahue, lo indicado es mantener distancia y solicitar asistencia especializada.