Una visita inesperada: un búho rayado sorprendió a todos en la Legislatura de Neuquén

Este búho, de aspecto imponente y de tamaño considerable, se posó en uno de los patios de la Legislatura, comenzando un recorrido por la zona. Su presencia no pasó desapercibida, ya que su figura comenzó a reflejarse en los ventanales del edificio, y en un momento, desplegó sus grandes alas, regalando a quienes lo observaban un espectáculo visual que muchos calificaron como “una danza del amor”. Es bien sabido que las aves, en particular los búhos, son animales con un simbolismo muy fuerte en diversas culturas, y su aparición en un lugar tan significativo no dejó de llamar la atención.