Rolando Figueroa sobre Javier Milei: "Yo pienso diferente, pero está haciendo lo que dijo que iba a hacer"

El gobernador aseguró que no tiene expectativas de apoyo de Nación. Indicó que respaldará sus medidas cuando beneficien a Neuquén.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , pronunció su discurso inaugural de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura el mismo día en que está prevista la alocución del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. Aunque afirmó que no lo votó y que piensa diferente, reconoció la coherencia del primer mandatario entre sus promesas de campaña y su gestión, aunque agregó que hay que defender el federalismo.

En una conferencia de prensa posterior a su presentación en el recinto, Figueroa aseguró que no tiene expectativas en relación al discurso del presidente. " Desde que iniciamos la gestión dijimos 'no tengamos expectativas' y e en lugar de eso nos pusimos a trabajar con los intendentes para resolver lo que necesita Neuquén", dijo el gobernador en referencia a la quita de fondos de Nación para la obra pública.

En ese sentido, aclaró que no busca confrontar con el Presidente , que fue elegido legítimamente por la población. "Yo estoy concentrado en resolver los problemas de Neuquén y él está concentrado en hacer lo que prometió que iba a hacer, y que apoyó el 56% de la ciudadanía", afirmó.

Legislatura discurso rolando figueroa 2025 (51).JPG

"Yo no lo voté, no trabajé para él, sino que trabajé para otro candidato", dijo y agregó: "Pienso diferente en varios conceptos que hoy expuse, la obra pública y la presencia del Estado".

En ese sentido, aclaró que va a defender los intereses de los neuquinos más allá de la gestión que haga Milei. "En los temas que beneficien a Neuquén lo vamos a respaldar y en los que perjudiquen a la provincia, nos vamos a oponer", señaló.

Figueroa también se pronunció en relación con el pedido de Milei para que renuncie al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los pedidos de intervenir esa provincia. "No me genera alarma, pero no comparto ese tipo de cosas", dijo y agregó: "La defensa del federalismo y la elección popular debe ser clara".

"Si existe algún delito, existen los resortes institucionales (para juzgar) si una persona no hizo las cosas bien", aseveró sobre los pedidos de intervención que surgieron ante hechos graves de inseguridad en La Plata y el Conurbano. "Hay que trabajar por el federalismo, sobre todo los que somos de tierra adentro", dijo Figueroa, que es oriundo de Huinganco.

Tolerancia cero y resortes institucionales

En ese sentido, Neuquén vivió su propia crisis institucional tras la inhabilitación de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz, por "inhabilidad moral", que se dio a través del mismo Poder Legislativo y no desde el Ejecutivo.

En su discurso de este año, el mandatario renovó su postura de "tolerancia cero a la corrupción", y agregó que aquellos funcionarios que no hayan entregado su declaración jurada de bienes para marzo quedarán afuera del gobierno de manera automática.

Legislatura discurso rolando figueroa 2025 (44).JPG

Además, propuso un proyecto de ley para controlar el consumo de estupefacientes entre los funcionarios del Estado, y se ofreció como voluntario para someterse a los testeos, incluso antes de que esté aprobada o vigente la ley.

"Ojalá nadie ponga a prueba la tolerancia cero porque va a recibir tolerancia cero", señaló Figueroa, que dio su conferencia de prensa acompañada de la vicepresidenta a cargo de la Legislatura, Zulma Reina.

Aunque no hizo mención directa a la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz, en su discurso recordó la importancia de estar alineados con las premisas de su gestión y la tolerancia cero a corrupción. Según expresó, "quien no se alinee quedará automáticamente afuera del gobierno".