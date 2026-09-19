Conmoción en San Martín de los Andes: quién era la mujer que murió en las frías aguas del Lácar

La víctima tenía 76 años y perdió la vida este sábado luego de ingresar a las heladas aguas del lago frente al monumento de Los Ciervos.

Una querida vecina de San Martín de los Andes murió en el Lácar.

San Martín de los Andes amaneció conmocionado este sábado tras la tragedia en la costanera del lago Lácar , donde una mujer de 76 años perdió la vida luego de ingresar a las aguas extremadamente frías frente al monumento de Los Ciervos.

El hecho se conoció minutos después de las 11 de la mañana, cuando un llamado alertó que una persona estaba en la orilla del lago, en la zona baja de la playa de la costanera, a metros de Villegas y Avenida Costanera.

El primer arribo fue del personal del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, que montó un domo policial en el sector. Luego llegó el personal de la Comisaría de Investigaciones 23 y la División Criminalística.

El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la comisaría 23, dijo a LM Neuquén que la mujer habría ingresado al agua por sus propios medios unos pocos metros. Un vecino que estaba en el lugar la retiró y dio aviso. Aún presentaba signos vitales al ser sacada, pero a los pocos minutos sufrió una grave descompensación.

Se activó el protocolo de emergencia con personal del SIEN y Prefectura Naval Argentina. Se le practicaron maniobras de RCP durante varios minutos, pero cerca de las 12:10 se confirmó su fallecimiento en el lugar. El procedimiento se extendió por casi una hora.

El cuerpo fue examinado en el sitio y no se registraron signos de criminalidad ni violencia, aunque no se pudo certificar la causa de muerte en el lugar.

La víctima fue identificada oficialmente como Ani De La Cruz Riffo, de 76 años, una vecina muy conocida y querida en la localidad. La información fue confirmada a LM Neuquén por el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la comisaría 23 que intervino en el caso.

La hipótesis de la fiscalía: se aguarda la autopsia en Neuquén

El caso fue caratulado como muerte dudosa con intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal del caso Inés Gerez.

Si bien la hipótesis inicial del personal policial en el terreno apunta a un cuadro de hipotermia por la temperatura extrema del agua -entre 5 y 8 grados- seguido de un paro cardíaco, desde el Ministerio Público Fiscal no se descarta ninguna línea.

Federico Soto

Fuentes judiciales informaron a este medio que una de las hipótesis que se maneja en esta primera etapa es la de una determinación voluntaria. Todo, sin embargo, está supeditado a los resultados de la autopsia que se realizará mañana en Neuquén capital.

Las autoridades ya tomaron contacto con la familia -su hijo fue quien la reconoció en el lugar- y dispusieron relevamiento de testimonios y cámaras de seguridad de la zona para reconstruir sus últimos minutos.

Testigos silenciosos: una costanera abierta y los ciervos de 1971

La tragedia vuelve a poner la mirada sobre la propia costanera, testigo mudo del hecho.

Se trata de un paseo amplio, plano y totalmente abierto, sin rejas ni barreras perimetrales que separen el adoquinado, los bancos y la playa de arena del espejo de agua. De muy fácil acceso, a pocas cuadras del centro, cuenta con rampas y pasarelas, lo que lo hace muy transitado incluso en invierno.

Federico Soto

Allí mismo, a pocos metros donde ocurrió todo, está la icónica familia de ciervos. Creados en 1971 por el escultor Rodolfo "Pichón" Gómez Fernández, estuvieron primero en la rotonda de Koessler y Curruhuinca y luego fueron trasladados a la costanera. Tras sufrir vandalismo, fueron puestos en valor y reinstalados en diciembre de 2023.

Hoy, esos ciervos que vieron pasar generaciones de vecinos y turistas, fueron los testigos silenciosos de una mañana que terminó en tragedia.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis: En Neuquén, el número principal de atención en salud mental y prevención es el 299 5358191 de la línea Salud Mental Te Escucha, disponible las 24 horas.