Transfemicidio de Azul Semeñenko: prorrogaron por seis meses la prisión preventiva de Sánchez

El jurado popular lo declaró culpable el 19 de octubre y la Fiscalía busca mantener la medida mientras se define la pena y se resuelven posibles impugnaciones.

La Justicia de Neuquén resolvió extender la prisión preventiva de Roberto Daniel Sánchez , declarado culpable por el transfemicidio de Azul Semeñenko . La decisión fue tomada tras un pedido de la Fiscalía, que consideró necesario mantener la medida cautelar ante los riesgos procesales que representa la situación del acusado luego del veredicto del jurado popular.

La resolución se conoció este miércoles, durante una audiencia de modificación de medidas cautelares. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry solicitaron que Sánchez permanezca detenido por otros seis meses. El planteo contó con la adhesión de la querella particular y fue avalado por el juez técnico Luciano Hermosilla, quien también intervino durante el juicio por jurados.

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el veredicto de culpabilidad, dictado el pasado 19 de octubre, constituye un elemento determinante para evaluar los riesgos procesales. Según argumentaron, la declaración de responsabilidad penal refuerza la posibilidad de que el acusado intente escapar o entorpecer el proceso judicial.

Uno de los puntos centrales del planteo fue la expectativa de pena. De acuerdo con la calificación legal por la que fue declarado culpable, Sánchez enfrenta una condena a prisión perpetua, la sanción más severa prevista por el Código Penal argentino.

Maria Isabel Sanchez

La Fiscalía también fundamentó su pedido en la gravedad y la violencia del crimen, así como en las maniobras que, según la acusación presentada durante el juicio, se realizaron después del asesinato para ocultar lo ocurrido.

Entre los elementos mencionados se encuentran el ocultamiento del cuerpo, la limpieza de la escena del crimen y de la camioneta utilizada para trasladarlo, la desaparición del teléfono celular de la víctima y las intimidaciones a testigos que habrían ocurrido antes y durante el debate oral.

Para las representantes del Ministerio Público Fiscal, estas circunstancias justifican que el acusado continúe detenido mientras se completan las próximas etapas del proceso.

Qué resolvió el juez

El juez técnico Luciano Hermosilla hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso prorrogar la prisión preventiva de Sánchez por seis meses. Al fundamentar su decisión, consideró que el veredicto de culpabilidad incrementa el riesgo de fuga, especialmente frente a la expectativa concreta de una condena a prisión perpetua.

El plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal tiene como objetivo permitir que se lleve adelante la audiencia de determinación de la pena, conocida como juicio de cesura, y que puedan tramitarse las eventuales impugnaciones contra la sentencia.

Sebastián Fariña Petersen

Esta etapa es importante porque, aunque el jurado popular ya declaró culpable al acusado, todavía resta que la Justicia determine formalmente la pena que se le impondrá. Además, las partes pueden recurrir las decisiones judiciales por las vías previstas en la legislación.

La extensión de la prisión preventiva busca garantizar que Sánchez permanezca a disposición de la Justicia durante ese período y hasta que se resuelvan las instancias procesales contempladas en el planteo fiscal.

Cómo ocurrió el transfemicidio de Azul Semeñenko

El crimen de Azul Semeñenko fue cometido durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en una vivienda de la ciudad de Neuquén, de acuerdo con la acusación sostenida por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio. Según la reconstrucción presentada en el debate y avalada por el jurado popular, Sánchez abordó a la víctima en la vía pública y la trasladó hasta su domicilio. Allí la asesinó mediante golpes y al menos 25 heridas provocadas con un arma blanca.

Después del ataque, siempre de acuerdo con la acusación fiscal, envolvió el cuerpo en una lona, lo ató y lo trasladó en su camioneta hasta un canal de desagüe ubicado sobre la calle Pergamino. El cuerpo fue encontrado semanas después, lo que dio inicio a la investigación que permitió avanzar con la acusación contra Sánchez y llevar el caso a un juicio por jurados.

Durante el proceso judicial se analizaron las circunstancias del asesinato y los elementos reunidos por la investigación. Finalmente, el jurado popular consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado por el crimen.

Sebastián Fariña Petersen

El 19 de octubre, el jurado popular declaró a Roberto Daniel Sánchez culpable como autor del delito de homicidio triplemente calificado, previsto en el artículo 80, incisos 2, 4 y 11, del Código Penal. La calificación contempla tres agravantes: el ensañamiento, el odio a la identidad de género y la comisión del crimen por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

La declaración de culpabilidad marcó un avance decisivo en el proceso judicial, aunque todavía resta la audiencia de determinación de la pena y la posibilidad de que se presenten impugnaciones.

Con la prórroga de la prisión preventiva por seis meses, la Justicia busca asegurar la continuidad del proceso mientras se cumplen esas instancias. La medida mantendrá a Sánchez detenido durante ese período, en el marco de una causa que ya cuenta con un veredicto de culpabilidad por el transfemicidio de Azul Semeñenko.