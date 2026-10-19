El gobernador mendocino destacó las inversiones anunciadas por YPF en su provincia en el marco del RIGI. Convocó a sostener reglas claras a pesar de las diferencias ideológicas.

Alfredo Cornejo visitó la AOG y habló de la apuesta de Mendoza para desarrollar el norte de Vaca Muerta.

Alfredo Cornejo visitó la AOG y habló de la apuesta de Mendoza para desarrollar el norte de Vaca Muerta. Claudio Espinoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , visitó Neuquén para inaugurar el stand de su provincia en la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026 y aseguró que buscan trabajar de forma coordinada con Neuquén para permitir el desarrollo masivo de la zona norte de la formación Vaca Muerta en tierras mendocinas.

El foco hoy está puesto en el reciente anuncio de YPF de sumarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por 4500 millones de dólares en la zona norte de esta formación rocosa, lo que plantea nuevos desafíos para Mendoza en términos de formación de personal calificado y desarrollo de infraestructura, un objetivo compartido con las autoridades neuquinas.

Durante la primera jornada de la Expo, que contó con la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural, el mandatario mendocino cortó las cintas del stand institucional de su provincia, en una globa en la que se encontraban también el stand de la provincia de Río Negro y de empresas proveedoras de las principales operadoras de Vaca Muerta.

Claudio Espinoza

"Tenemos muchas expectativas con las exploraciones recientes y el anuncio de YPF de sumarse al RIGI con una inversión de 4500 millones de dólares para el desarrollo de la zona norte de la formación Vaca Muerta", dijo el gobernador durante la apertura del espacio institucional, dentro de una expo que congrega a 400 empresas e instituciones ligadas a la industria hidrocarburífera.

En diálogo con los medios, el gobernador aseguró que empresas como YPF y Quintana ya comenzaron los trabajos de exploración y explotación de los primeros cinco pozos que permitirán que Mendoza sume la producción no convencional para desarrollar "la lengua norte de la formación Vaca Muerta".

"La formación geológica está mayoritariamente en Neuquén pero también la comparte con Mendoza y con Río Negro. Las tres provincias juntas comprendemos que asociados podemos mejorar la performance de la industria a nivel nacional", dijo y explicó que hoy "hay una ventana de oportunidad para hacer que Vaca Muerta sea el motor que no reemplace a la Pampa húmeda y a los granos, pero sí que contribuya a encender otro motor de la economía argentina".

Una alianza que exceda las diferencias ideológicas

El gobernador mendocino aseguró que el mayor desafío de Vaca Muerta es la necesidad de sostener reglas claras en el largo plazo para permitir que las inversiones de empresas extranjeras se sostengan incluso ante las transiciones de gobierno. "Se requiere dirigentes que estén al frente de los gobiernos provinciales y que estén por encima los aspectos coyunturales, el cortoplacismo, el populismo endémico que existe en la política argentina", afirmó.

Cornejo dio el ejemplo de "países limítrofes con nosotros, como Chile, como Uruguay, como Paraguay que tienen un riesgo país muy bajo y tienen una estabilidad económica muy superior a la nuestra" incluso con los cambios de gestiones que representan a distintas posturas ideológicas.

Claudio Espinoza

En ese sentido, destacó el rol fundamental que tienen las provincias para garantizar no sólo el desarrollo de infraestructura que demandan las empresas sino también la gobernabilidad y la seguridad jurídica para desarrollar inversiones a largo plazo.

"El gobierno nacional también tiene que entender que requiere de gobernabilidad con las provincias, y cómo le hemos dado mucho apoyo", dijo y dio ejemplos concretos de giras por el extranjero en los que los gobernadores de distintos partidos, e incluso con posiciones distintas a las del gobierno nacional, apoyaron la apuesta por el desarrollo de Vaca Muerta.

"Hemos ido a giras internacionales a Houston, Londres, París, Nueva York y siempre tratando de mostrarle a los inversores extranjeros que este programa tiene futuro porque lo estamos apoyando otros dirigentes que no somos del partido del gobierno", aseguró.

Formación, empleo e infraestructura

A partir de los anuncios de inversión en su provincia, Cornejo se anticipó a una demanda de infraestructura, una potencial migración y el requerimiento de mano de obra calificada que ya se vive en Neuquén a partir del desarrollo masivo de Vaca Muerta.

En ese contexto, destacó el trabajo mancomunado con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, a quien recibió la semana pasada en su provincia, y la posibilidad de desarrollar alianzas para generar redes de infraestructura compartida que resulten más eficientes y menos costosas. "Competimos con una industria muy eficiente como la de Estados Unidos, que logra los costos más bajos, y en ese contexto tenemos que trabajar unidos", explicó.

Claudio Espinoza

El mandatario mendocino destacó la política de formación que se lleva adelante en Neuquén y aclaró que en su provincia se desarrollan iniciativas similares a las becas Gregorio Álvarez. En ese contexto, aclaró que formar al personal calificado es uno de los principales para desafíos para sacar provecho de la ventana de oportunidad de los no convencionales.

A su vez, aclaró que la apuesta de Mendoza se basa en desarrollar el petróleo y gas del norte de la formación Vaca Muerta como un complemento para su matriz productiva, apuntalada por el desarrollo vitivinícola, agropecuario, de minería y energía solar.

"En energías limpias, somos la provincia que más parques solares tiene, y en el petróleo éramos muy relevantes el siglo pasado y ahora dejamos de serlo. Queremos recuperar las cosas que hacíamos bien", dijo el mandatario, que destacó el buen vínculo con el gobierno neuquino y la importancia de crecer de manera asociada y no como competencia.