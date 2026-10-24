Milei desde la Fundación Faro criticó una operación política por $LIBRA: "Intentaron un Golpe de Estado"

El presidente Javier Milei apuntó contra periodistas y aseguró que se intentó un golpe institucional tras ser sobreseído en la causa por presunta corrupción.

El presidente Javier Milei afirmó que se intentó un golpe de Estado por la vía institucional, pero fracasó debido a la honestidad y transparencia de su gestión, tras ser sobreseído en la causa $Libra. El mandatario expresó su indignación por lo que consideró un "año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias" destinadas a manchar su nombre.

Milei enfatizó el "correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre", al tiempo que apuntó directamente contra la prensa. Sostuvo que la causa fue utilizada políticamente por sectores opositores y por el "grupo La Nación y sus secuaces" para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos.

El Presidente apuntó con nombre y apellido a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, acusándolos de ser "periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones", y exigió explicaciones sobre la "basura que difundieron".

La justicia y la prensa bajo la mira presidencial

En su discurso durante la cena anual de la Fundación Faro, un think tank libertario dirigido por Agustín Laje, Milei también se refirió al contexto internacional. Recordó sus afirmaciones en Davos sobre el peligro que corría Occidente, y manifestó su optimismo respecto al futuro de América Latina como "rescate de occidente".

Por otro lado, el mandatario defendió la política de su gobierno en materia previsional. Señaló que los gobiernos anteriores intentaron "nacionalizar el sistema de pensiones" y criticó la forma en que actuaron. Aseguró que su gestión está trabajando para "rescatar a los jubilados" y que, si bien lleva tiempo, se logrará recomponer el sistema.