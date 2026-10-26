Conmoción en Quilmes: murió un bebé de 12 días al que le cayó una palta en la cabeza en plena calle

Lucas tenía menos de dos semanas de vida cuando ocurrió el fatídico hecho en Quilmes. El fruto se soltó de un árbol en la vía pública.

Conmoción: murió un bebé de 12 días al que le cayó una palta en la cabeza en plena calle

Lucas tenía apenas 12 días de vida cuando una palta se desprendió de un árbol en la vía pública y le cayó en la cabeza. Ocurrió el pasado 22 de octubre en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, en el centro de Quilmes .

Todos sucedió mientras su madre esperaba en la vereda para retirar a otro de sus hijos de un jardín de infantes. El bebé sufrió múltiples fracturas de cráneo y fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad, donde quedó internado en estado crítico. El último sábado 24 de octubre, el sanatorio confirmó su muerte.

El fruto, de gran tamaño, se soltó "sin aviso alguno" desde el árbol ubicado sobre la acera, según consignó el parte policial. La madre no tuvo tiempo de reaccionar.

La Justicia investiga de oficio

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 09 de Quilmes, a cargo de la secretaria Andrea Sáenz. Inicialmente caratulada como Lesiones Culposas, fue recaratulada como Homicidio Culposo tras la muerte del bebé.

La fiscalía ordenó el secuestro de la historia clínica completa del menor y solicitó el retiro del cuerpo para realizar una autopsia. La investigación avanza de oficio.

Muerte por asfixia y un escalofriante hallazgo en el cuerpo del nene de 6 años

En agosto pasado, gran conmoción se vivióe en Santa Fe tras conocerse la muerte de un nene de 6 años, quien se sospechaba, habría sido asesinado por su madre en el interior de la vivienda donde vivían.

El brutal hecho fue reportado en la ciudad santafesina de San Justo, cuando la policía llegó hasta una vivienda, donde el pequeño, identificado como I. A. M., fue encontrado sin vida.

Aunque la Justicia se encontraba en la reconstrucción del caso, se conoció que un llamado al 911 alertó una posible situación de violencia. Allí se vivió un momento impactante: la madre del menor, de 22 años, salió a la calle con el niño en brazos. Posteriormente, se constató que había fallecido.

Todo indicaba que se trataba de un crimen intrafamiliar. La principal hipótesis que manejaban los investigadores apuntaba a una posible asfixia provocada por la madre, aunque la Fiscalía evitó confirmar formalmente esa circunstancia hasta contar con el resultado de la autopsia.

Un perturbador detalle se conoció en las siguientes horas. En una primera revisión del cuerpo del menor, un médico encontró cabellos largos en una de sus manos. Mientras se esperaba la autopsia, los investigadores buscan determinar si se trató de una situación de resistencia o forcejeo.