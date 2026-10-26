"Si quiere le pregunto a ChatGPT": el insólito control policial en la ruta que se volvió viral

El conductor grabó con la cámara de sus lentes, el momento justo en que tres efectivos comienzan a inspeccionar minuciosamente su camioneta.

En las últimas horas, un joven compartió el momento en que fue detenido por la Policía para realizar un control de rutina sobre la ruta. El video no tardó en generar repercusiones en redes sociales por el insólito accionar de los efectivos.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, el episodio ocurrió en la localidad de Yerba Buena , Tucumán. El conductor grabó con la cámara de sus lentes Ray-Ban el momento justo en que tres efectivos comienzan a inspeccionar minuciosamente su camioneta Hilux.

Al ver que los efectivos parecían tener muchas dudas sobre cómo proceder, el conductor lanzó una frase que generó risas entre los internautas: "Si quiere le pregunto a ChatGPT". Las imágenes despertaron todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Cuando una de las agentes comienza a inspeccionar, busca primero si estaba en orden el grabado de los vidrios, luego inspecciona las ruedas mientras abren y cierran el vehículo con el objetivo de encontrar el número de chasis.

El video del insólito control policial

En otro momento del video, se puede ver como una de las oficiales realiza una videollamada junto a otro compañero para poder localizarlo. "Lo veo de refilón, mandame una fotito", le dicen del otro lado.

Tras una ardua y larga inspección, el conductor de la camioneta fue liberado. "Bueno control finalizado, ya ahí ven una partecita del proceso. Ahí hemos estado investigando donde está el número de motor de la camioneta", dice el joven mientras se pone el cinturón de seguridad y vuelve a seguir su camino.

Las redes sociales se inundaron de comentarios riéndose del inédito episodio. "No se les cae una capacitación ni de casualidad"; "Estaban buscando todo lo posible para una multa"; "No sabía que te hacían la VTV en vía pública"; "Que gente tan inoperante la policía, ni ellos sabían que buscaban"; entre otros comentarios.

Camionero manejó borracho más de 900 kilómetros con 2,65 g/l

Un nuevo video publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) expone a un camionero que dio positivo en un test de alcoholemia en plena ruta. Y en medio del operativo el hombre anticipó a los agentes cuál iba a ser el resultado.

"No va a dar cero", dijo el conductor de 40 años que había iniciado su viaje en Corrientes, por lo que llevaba alrededor de 917 kilómetros conduciendo los últimos con alcohol, ya que fue interceptado en la Autopista Panamericana, en Buenos Aires.

El resultado sorprendió a los agentes cuando arrojó 2,65 g/l de alcohol en sangre.

El resultado sorprendió a los agentes cuando arrojó 2,65 g/l de alcohol en sangre, una cifra incompatible con las exigencias para conducir un vehículo de carga. El procedimiento realizado al conductor de 40 años quedó registrado por las cámaras de los agentes y fue publicado en redes sociales.

El test positivo le impidió continuar conduciendo y se expone a una multa superior a los 2 millones de pesos y a una suspensión de la licencia de hasta 18 meses. Para los choferes profesionales, la normativa establece tolerancia cero de alcohol al volante.

El episodio se registró durante una fiscalización de transporte pesado en la Panamericana. En total, los agentes controlaron a 780 conductores profesionales y verificaron tanto las condiciones de circulación como la documentación obligatoria y los niveles de alcohol en sangre.