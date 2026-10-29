Una familia pone a disposición una cabaña independiente en medio de un cautivante paisaje de Chubut. La estadía mínima, las tareas y las horas semanales.

Ofrecen alojamiento para parejas al pie de la cordillera a cambio de trabajo en una granja con cabañas.

Una familia de El Hoyo , una encantadora localidad turística en la comarca andina de Chubut , busca parejas de voluntarios que quieran trabajar en su chacra de montaña, ubicada en un paisaje cautivante de la Patagonia .

A cambio, ofrece alojamiento gratis por un mínimo de tres meses, en una cabaña independiente dentro de la propiedad.

La contraprestación es de 25 horas de trabajo semanales por persona.

Ayudar a construir un "retiro ecológico": el aviso online

La propuesta fue publicada en la plataforma Workaway. El anuncio se titula “Ayudá a una familia con la jardinería y construí un nuevo retiro ecológico en Epuyén, Argentina” y en el aviso aparece en inglés (“Help a family with gardening and build a new eco retreat in Epuyen, Argentina”).

En la descripción se aclara que la cabaña está en El Hoyo y no en Epuyén, otra localidad andina ubicada también en la zona de influencia de Esquel y que acaso resulta algo más conocida entre los viajeros.

La vista desde una ventana del complejo ubicado en El Hoyo, en Chubut. Workaway.com

Sucede que El Hoyo, un lugar que viene ganando fama entre turistas y viajeros, también se encuentra a orillas del lago Epuyén.

En 2025, ganó algo de renombre luego de que la reconocida plataforma de contratación de hospedaje Booking la ubicó entre los destinos de mayor proyección en la Argentina.

En la publicación, igualmente, la familia aclara que no se trata de “unas vacaciones rurales”. La porpuesta no apunta a viajeros o turistas, sino a un intercambio laboral real.

Por eso, dicen necesitar personas comprometidas con las responsabilidades cotidianas. Y entre ellas está, justamente, atender a los huéspedes que se alojan en el lugar.

El alojamiento que ofrecen

Como parte del acuerdo, la familia ofrece una cabaña independiente dentro de la propiedad, para que los voluntarios vivan con privacidad durante su estadía.

El alojamiento cuenta con baño privado, cocina propia y calefacción a leña. También tiene un espacio independiente para organizar la vida cotidiana.

La comida no está incluida como servicio completo. Los voluntarios deben comprar y preparar sus propios alimentos. La familia pone a disposición verduras de la huerta según la temporada y algunos productos básicos, como arroz, fideos y papas.

Entre la chacra y los huéspedes del lugar

Los dueños buscan “una pareja activa, responsable y con predisposición” para distintas actividades.

La propuesta combina el trabajo rural con el mantenimiento de los alojamientos turísticos que ofrecen y la atención a los huéspedes.

Una de las imágenes publicadas en el aviso que pide voluntarios.

Una de las tareas centrales es el mantenimiento de las cabañas.

Hay que limpiarlas, prepararlas entre huésped y huésped, y mantenerlas en buenas condiciones.

También se pide colaborar con la alimentación de los animales y con el mantenimiento de los espacios donde vivirán los voluntarios.

Las tareas en la huerta

En la huerta los voluntarios deberán ayudar con las cosechas de estación, la jardinería, las podas y el riego.

El mantenimiento general incluye trabajos de pintura, cortar leña, limpiar sectores del bosque y cuidar los espacios exteriores.

Además, deberán asistir a los huéspedes y colaborar con actividades vinculadas a las cabañas.

Otras tareas son ayudar en la cocina, con las redes sociales del complejo y con el mantenimiento de la pileta.

Cinco días de trabajo y dos libres

El acuerdo establece una jornada de cinco horas diarias por persona, durante cinco días a la semana.

Esto equivale a 25 horas semanales para cada voluntario.

Los días suelen organizarse durante la semana, aunque pueden modificarse según las necesidades de la casa y la temporada turística.

El predio tiene una laguna artificial.

La estadía mínima solicitada es de tres meses, con posibilidad de extenderla.

Ambos voluntarios deben saber manejar, porque la chacra queda a unos cinco kilómetros de la ruta y cada uno debe organizar sus propios traslados.

Desde pileta y laguna, hasta viñedo y gallinas

El lugar está rodeado de montañas, bosques nativos y naturaleza.

Cuenta con tres cabañas turísticas, una huerta, árboles frutales, un pequeño viñedo, una laguna artificial, una pileta y un gallinero.

En la chacra también viven caballos, chivas, vacas, gallinas y perros. Parte de las tareas de los voluntarios girará en torno a ellos.

La propiedad se ubica en una zona de montaña. En los alrededores hay senderos, lagos y cascadas para explorar.

La localidad permite además conocer distintos atractivos de la comarca andina y disfrutar de actividades al aire libre.