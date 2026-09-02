Lo contó el dueño. Les manda fotos a especialistas y gente con toda una vida de actividad rural y le dicen que jamás vieron algo igual.

Caballos mutilados, luces en el cielo y misterio en un campo: "Tienen cortada la lengua como con un láser".

Francisco Quilodrán, el joven peón rural dueño de cinco caballos que aparecieron misteriosamente mutilados en un campo de Chubut , dio nuevos detalles sobre lo ocurrido con sus animales.

El caso, que se viralizó en las redes, disparó especulaciones que van desde el accionar de cuatreros hasta la posible presencia de ovnis , a partir de testimonios que le llegaron, de gente que asegura haber visto extrañas luces en el cielo.

Quilodrán no es un improvisado en la cría de animales y los quehaceres rurales . Proviene de una familia dedicada al campo desde siempre.

"Yo tengo 32 años, nací y me crié en el campo. Tengo familia de campo. Abuelo, bisabuelo; mi viejo, de 79 años, que laburó toda la vida en el campo. Y es la primera vez que vemos esto", aseguró en diálogo con Radio Jornada.

Además, el peón contó que está hablando con mucha gente experimentada y nadie le encuentra lógica al misterioso episodio.

"Es increíble porque les he mostrado fotos y no me saben explicar qué pasó, porque no hay una cosa de entender qué sucedió con mis animales", afirmó.

Un corte "como con un láser"

Según describió, a los cinco animales les falta la lengua, partes internas, una oreja, la mandíbula y la zona del cogote.

Uno de los conocedores a los que recurrió para encontrar respuesta ante estos extraños indicios le hizo un pedido puntual.

“Fijate si les faltan las orejas, la lengua”, le dijo Nicolás Gramajo, un joven de Las Heras “que entiende del tema” y al que le mandó las fotos. Cuando el peón fue a mirar, advirtió algo que antes no había notado.

“La parte de la lengua la tienen cortada atrás, como quien con un láser", detalló lo que vio.

Y agregó: "No tienen lengua y el ojo está blanco. Y no son animales que están muertos hace un mes. Adentro, se ve clarito, es como que le han puesto un caño por la parte de atrás, y la parte de la carretilla está quemada. Es impresionante verlo", describió.

Sin olor y sin carroñeros

Hay otros detalles, además del sorprendente corte de las lenguas, que le llaman la atención. ,

“Cuando un animal muere, se le queda todo el líquido adentro y empieza a largar olor, del triperío que tiene adentro. Y esto no tiene olor”, aseguró.

“Tampoco están comidos por los piches, los caranchos, el zorro gris o colorado que hay acá en la Patagonia. Ningún animal se acercó a comerlos", enumeró el peón.

Incluso, contó que cuando fue a filmar el lugar con un fotógrafo, esa circunstancia quedó registrada.

"Él vio a los caranchos en un monte y los caballos muertos estaban ahí al lado, y no los tocaron. He visto animales, guanacos, ovejas muertas, o liebres, que los caranchos, lo primero que hacen, se lo comen. Y a estos, no", insistió.

Las luces en el cielo

Cuando se conoció el caso, en las redes las versiones sobre luces extrañas en la zona no tardaron en llegar.

Quilodrán admitió que él no las vio, pero que le llegaron testimonios tras publicar su hallazgo.

Francisco Quilodrán, el peón de 32 años que no se explicá qué pasó con sus caballos. Diario Jornada

"Me dijeron que hace 20 días atrás vieron una luz en el puesto. Doce días atrás, empleados de una empresa que viajaban en una Traffic, a las 9 de la mañana, vieron tipo un plato con una cola

, cuando se bajaron a filmarlo, desapareció".

También se refirió a otro episodio más reciente, en Aldea Apeleg.

"Anteanoche vieron la luz, y subieron al Facebook el video que me mandaron. Se escucha el audio, y se ve clarito un platillo volando, y la luz bien fuerte".

“Yo no creía en esto”

Quilodrán recordó además un antecedente en La Pampa y admitió que, con esto que le sucedió, empezó a tener otra mirada sobre la cuestión de los ovnis.

"Yo no creía en esto, yo vi el año pasado, que allá en La Pampa, había pasado con vacunos, que le sacan las partes, como le sacaron a la yegua mía. Lo mismo, pero yo no le daba bolilla. Yo no creía, hasta que vi, y me sorprendió", se sinceró.

Cuando le preguntaron si tiene miedo de que haya nuevos casos, respondió con cierta inquietud.

"No me quiero encontrar con más animales. Tengo que recorrer bien el campo, para estar seguro si hay otros animales muertos, porque vacunos igual hay, y lo que hacen los bichos esos es a los vacunos. Yegua nunca había visto", contestó.

Dónde está el campo del hallazgo

El campo del hallazgo está a unos seis kilómetros de Río Mayo, en Chubut, cerca de la bifurcación de las rutas provinciales 20 y 74 hacia Ricardo Rojas y Alto Río Senguer.

Antes de estas declaraciones, el dueño de los caballos había contado que un contacto vinculado a un campo cercano a Lago Blanco, a unos 100 kilómetros de Río Mayo, le aseguró haber encontrado ovejas y capones con faltantes similares.

Ahora, Quilodrán reiteró que no encontró huellas de ningún animal alrededor de los cuerpos.

"Busqué por todos lados. La parte del cuero, rastro de zorro, de puma, de carancho, y nada. Es la primera vez que me pasa, y no se ve rastro de nada”, aseguró.

También descartó el cuatrerismo o la presencia de una o más personas que hayan intervenido.

La nevada reciente tampoco le explica lo sucedido.

"Me pareció extraño. Acá hubo 35 o 40 centímetros de nieve, pero no era como para que se mueran los caballos, porque los caballos buscan, escarban cuando hay mucha nieve y comen pasto, abajo en los montes. No como la oveja, que queda acorralada y pasan los días y mueren".

Entre la sorpresa y el escalofrío

Por ahora, el joven peón patagónico tiene una sola certeza. Lo que sintió al pasar por la experiencia de toparse con sus caballos como los encontró.

“Yo me quedé sorprendido, es la primera vez que me pasó, es increíble verlo, otra es ver videos, fotos, pero estar ahí en el momento y ver, te da escalofrío”, sintetizó.