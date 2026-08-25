Internaron al folclorista Cuti Carabajal tras un show

El reconocido músico y compositor de folclore, Cuti Carabajal , permanece internado en una clínica céntrica de la ciudad de Santiago del Estero debido a un cuadro de neumonitis bilateral catarral. El artista de 79 años debió recibir asistencia hospitalaria inmediata tras completar una seguidilla de compromisos artísticos por la región centro del país, entre los que se destacó su paso por la capital tucumana el pasado fin de semana.

El malestar respiratorio del músico comenzó a manifestarse días atrás, pero su condición física se resintió producto de la exigencia escénica y las bajas temperaturas. El pasado sábado 22 de agosto, Cuti se subió al escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán en el marco del espectáculo "Trilogía Santiagueña", la propuesta musical que compartió junto a Roberto Carabajal, el Dúo Orellana Lucca y el grupo Don Argañaraz.

Pese a que el cuadro ya se encontraba en desarrollo antes de viajar a la provincia vecina, Cuti Carabajal decidió cumplir con el recital y viajar posteriormente a Termas de Río Hondo. En declaraciones a la prensa , su hija Pamela Carabajal detalló la cronología del desgaste físico que obligó a su hospitalización.

“Volvió de Termas y ya venía mal de los pulmones, de un lado peor que del otro, y ya estuvo medio complicadito antes de ir a Tucumán. Sentía pesado el pecho, tenía mucha tos y venía cansado por el frío en Santiago. Tuvo muchas tocadas y después ya no se pudo recuperar bien. A pesar de los síntomas, hizo las fechas que tenía que hacer, pero ya medio tomadito del pecho”, relató la hija del artista. Ante la persistencia de las dificultades respiratorias, la familia dispuso su traslado directo a la guardia médica apenas arribó de su gira: “Le dijimos que tenía que ir a la guardia de inmediato; lo estaba esperando el médico y lo internaron ahí nomás”.

A pesar de encontrarse en una sala de cuidados de terapia para un monitoreo estricto, el entorno del artista transmitió un mensaje de calma respecto a su recuperación. El músico se encuentra hidratado mediante suero, bajo esquema de antibióticos y con la medicación ajustada a su cuadro respiratorio. Además, según precisó su hija, Cuti ya se encuentra de mejor semblante, descansando y utilizando su teléfono celular.

Ahora, permanecerá internado al menos 48 horas más para completar la administración de fármacos por vía endovenosa y la batería de estudios clínicos complementarios. Durante su estadía médica, el referente del folclore nacional se encuentra permanentemente acompañado por sus hijos Pamela y Agustín Carabajal, junto a su círculo familiar íntimo.