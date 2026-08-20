El gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales más: el listado de las que dejan de funcionar

La medida forma parte de la depuración impulsada por el Gobierno, que ya suma más de 180 firmas dadas de baja. También declararon en crisis a una obra social.

Ya son 180 las firmas que se dieron de baja durante el gobierno de Mieli.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga , mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), en el marco del proceso de auditoría y depuración iniciado por el Gobierno nacional. Con esta nueva tanda, ya son más de 180 las organizaciones dadas de baja desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Según informó el organismo, las exclusiones se resolvieron luego de detectar que distintas entidades no desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley 26.682, no contaban con afiliados activos o no habían presentado la documentación respaldatoria requerida por la normativa vigente.

Antes de disponer las bajas definitivas, la Superintendencia notificó e intimó a las organizaciones para que regularizaran su situación. Ante la falta de respuestas satisfactorias o el incumplimiento de las condiciones exigidas, rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y dejó sin efecto los registros provisorios en los casos correspondientes.

El proceso incluyó la publicación de edictos en el Boletín Oficial para comunicar a los usuarios el inicio de los procedimientos y las resoluciones adoptadas posteriormente. La SSS señaló que las entidades alcanzadas por las medidas no tenían beneficiarios activos al momento de las inspecciones y que tampoco brindaban prestaciones o servicios efectivos.

De acuerdo con el organismo, la depuración busca que el RNEMP quede integrado únicamente por entidades que cumplan con las exigencias legales, tengan actividad efectiva y puedan garantizar las prestaciones correspondientes a sus afiliados.

Las 18 excluidas este mes

Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)

Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)

Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)

Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)

Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)

Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)

AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)

Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1645-7)

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)

EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1291-2)

Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)

Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1373-1)

Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1572-0)

Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1579-9)

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada - COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)

Cardio S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1521-8)

Más de 180 entidades excluidas

El proceso de saneamiento comenzó durante los primeros meses de la actual administración, cuando los relevamientos oficiales detectaron entidades inscriptas que no contaban con estructura operativa, afiliados ni la documentación básica exigida por la legislación.

En algunos casos, la Superintendencia identificó organizaciones que figuraban formalmente en los registros, pero que no desarrollaban actividad real. Las resoluciones alcanzaron a empresas, mutuales y cooperativas de distintas jurisdicciones del país.

La SSS sostuvo que la exclusión del RNEMP impide a las entidades dadas de baja operar y ofrecer servicios de medicina prepaga en el territorio nacional bajo ninguna modalidad.

El organismo explicó que el objetivo de la medida es fortalecer los mecanismos de control, ordenar el registro y establecer condiciones de mayor transparencia para los agentes que participan del sistema de salud privado.

Una obra social fue declarada en situación de crisis

En paralelo a las bajas del RNEMP, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3).

La decisión se tomó luego de detectar incumplimientos que superaron los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto 1400/2001. De acuerdo con la resolución, las irregularidades abarcaron aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y vinculados con la atención a los beneficiarios.

También fueron observados indicadores económico-financieros y relacionados con la capacidad de repago de la entidad.

A partir de la declaración de crisis, la obra social deberá presentar un plan de contingencia con acciones concretas destinadas a regularizar las situaciones detectadas.

Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis tendrán a su cargo el monitoreo del plan y deberán verificar el cumplimiento de las medidas comprometidas por la entidad.

La declaración de crisis constituye una herramienta de fiscalización que permite intensificar el seguimiento sobre agentes cuyos indicadores se encuentran por encima de los parámetros considerados críticos.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Superintendencia avanzó con auditorías y revisiones sobre los distintos agentes del sistema de salud. El organismo sostiene que el objetivo es reducir la presencia de entidades sin actividad efectiva, mejorar los controles y garantizar que el registro oficial esté conformado por prestadores que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.

El listado completo