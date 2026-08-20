El gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales más: el listado de las que dejan de funcionar

La medida forma parte de la depuración impulsada por el Gobierno, que ya suma más de 180 firmas dadas de baja. También declararon en crisis a una obra social.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), en el marco del proceso de auditoría y depuración iniciado por el Gobierno nacional. Con esta nueva tanda, ya son más de 180 las organizaciones dadas de baja desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.
Según informó el organismo, las exclusiones se resolvieron luego de detectar que distintas entidades no desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley 26.682, no contaban con afiliados activos o no habían presentado la documentación respaldatoria requerida por la normativa vigente.
Antes de disponer las bajas definitivas, la Superintendencia notificó e intimó a las organizaciones para que regularizaran su situación. Ante la falta de respuestas satisfactorias o el incumplimiento de las condiciones exigidas, rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y dejó sin efecto los registros provisorios en los casos correspondientes.
El proceso incluyó la publicación de edictos en el Boletín Oficial para comunicar a los usuarios el inicio de los procedimientos y las resoluciones adoptadas posteriormente. La SSS señaló que las entidades alcanzadas por las medidas no tenían beneficiarios activos al momento de las inspecciones y que tampoco brindaban prestaciones o servicios efectivos.
De acuerdo con el organismo, la depuración busca que el RNEMP quede integrado únicamente por entidades que cumplan con las exigencias legales, tengan actividad efectiva y puedan garantizar las prestaciones correspondientes a sus afiliados.
Las 18 excluidas este mes
- Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)
- Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)
- Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)
- Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)
- Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)
- Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)
- AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)
- Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1645-7)
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)
- EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1291-2)
- Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)
- Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1373-1)
- Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1572-0)
- Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1579-9)
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada - COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)
- Cardio S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1521-8)
Más de 180 entidades excluidas
El proceso de saneamiento comenzó durante los primeros meses de la actual administración, cuando los relevamientos oficiales detectaron entidades inscriptas que no contaban con estructura operativa, afiliados ni la documentación básica exigida por la legislación.
En algunos casos, la Superintendencia identificó organizaciones que figuraban formalmente en los registros, pero que no desarrollaban actividad real. Las resoluciones alcanzaron a empresas, mutuales y cooperativas de distintas jurisdicciones del país.
La SSS sostuvo que la exclusión del RNEMP impide a las entidades dadas de baja operar y ofrecer servicios de medicina prepaga en el territorio nacional bajo ninguna modalidad.
El organismo explicó que el objetivo de la medida es fortalecer los mecanismos de control, ordenar el registro y establecer condiciones de mayor transparencia para los agentes que participan del sistema de salud privado.
Una obra social fue declarada en situación de crisis
En paralelo a las bajas del RNEMP, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3).
La decisión se tomó luego de detectar incumplimientos que superaron los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto 1400/2001. De acuerdo con la resolución, las irregularidades abarcaron aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y vinculados con la atención a los beneficiarios.
También fueron observados indicadores económico-financieros y relacionados con la capacidad de repago de la entidad.
A partir de la declaración de crisis, la obra social deberá presentar un plan de contingencia con acciones concretas destinadas a regularizar las situaciones detectadas.
Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis tendrán a su cargo el monitoreo del plan y deberán verificar el cumplimiento de las medidas comprometidas por la entidad.
La declaración de crisis constituye una herramienta de fiscalización que permite intensificar el seguimiento sobre agentes cuyos indicadores se encuentran por encima de los parámetros considerados críticos.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Superintendencia avanzó con auditorías y revisiones sobre los distintos agentes del sistema de salud. El organismo sostiene que el objetivo es reducir la presencia de entidades sin actividad efectiva, mejorar los controles y garantizar que el registro oficial esté conformado por prestadores que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.
El listado completo
- Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)
- Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)
- Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)
- Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)
- Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
- Grupo Proyectar S.R.L.
- Clínica Espora S.A.
- Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
- SEM Olavarría S.R.L.
- Emergencia Médica Privada S.A.
- Grupo IE Traslados S.A.
- Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
- Medinals S.A.
- Del Sol S.A.
- Veramed SRL
- Cardioblas S.A.
- Formar Salud S.A.
- VFMH Desarrollos S.A.
- Salud Patagónica S.A.
- UB Asistencial S.A.
- Cobertmed SRL
- Azul Salud S.A.
- Alianza Mediterránea de Salud S.A.
- Premium Traslados S.R.L.
- Carmed S.R.L.
- Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
- Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
- Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
- Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
- Cooperativa Bienestar Ltda.
- Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
- Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
- Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
- Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
- Asociación Mutual San Isidro Labrador
- Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
- Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
- Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
- Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
- Asociación Mutual Trabajo y Progreso
- Asociación Mutual Renacer
- Asociación Mutual 22 de Julio
- Asociación Mutual Bancaria
- Mutual Agua y Energía Salta
- Mutual de Docentes Privados
- Asociación Mutual Crecer
- Centro Gallego Sociedad Mutual
- Asociación Mutual Triángulo
- Mutual de Integración Latinoamericana
- Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
- Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
- Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
- Asociación Mutual Todos Unidos
- Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
- Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
- Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
- Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
- Asociación Mutual Pedro Campos
- Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
- Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
- Mutual Solidaria Génesis
- Magna Salud S.R.L.
- OMSA Prosal S.A.
- Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
- Emergencias Médicas Santa María S.A.
- Medicina Asistencial Privada S.R.L.
- Medycin S.R.L.
- IE Emergencias Chivilcoy S.A.
- Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
- Compañía Global de Salud S.A.
- Vivir Medicina Privada S.A.
- Medical S.R.L.
- Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
- Siempre S.R.L.
- Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
- Roma Salud S.A.
- Opsal S.A.
- Master Med System S.R.L.
- Coseguro Total S.R.L.
- Centro Médico del Parque SDH
- Mitre Medical Network S.A.
- Salud Total S.A.
- Confederada Salud SRL
- Noba Pampa Salud SRL
- Quince
- MPN Medical International S.A.
- Compañía Mediterránea de Salud S.A.
- Gerenciar Salud SRL
- Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
- Prepaga SRL
- Aio Care S.R.L.
- Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
- Centro Salud S.A.
- Medicina Argentina S.A.
- Sid Medical S.A.
- Acarti S.A.
- Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
- Comese Coop. Ltda.
- Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
- Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
- Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
- Mutual de Activos y Pasivos
- Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
- Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
- Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
- Mutual Doce de Enero
- Asociación Mutual de Óptica Integral
- Asociación Mutual Versailles
- Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
- Asociación Mutual Los Andes
- Amtapra
- Asociación Mutual Arquitas
- Asociación Mutual Veteranos Argentinos
- Mutual Ibatin
- Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
- Staff Médico S.A.,
- Sancor Medicina Privada S.A
- Obra Social del Personal Aeronáutico
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones
- Codime S.A.
- Mapfre Salud S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Carra Salud S.A.
- Huinca Salud
- Rescate Centro S.A.
- Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Pangea S.A.
- Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
- Armiento S.A. (Grupo A Mano)
- Círculo Médico de San Luis
- Círculo Médico de Bragado
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
- Protección Médica SRL
- ECSA Salud
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
- And the Yellow Too S.A.
- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
- Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
- Mutual Odontológica Argentina
- Su Medicina Asistencia S.A.
- Instituto Panamericano de Salud S.A.
- Imedical S.A.
- Seres
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