Tuvo una discusión con amigo y al día siguiente lo atropelló en la calle: el video del brutal ataque

El conductor pudo ser identificado a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad. La víctima permanece internada en grave estado.

El violento ataque ocurrió en la localidad bonaerense de Temperley, la víctima se encuentra internada en coma.

Un joven de 27 años fue atropellado en plena calle por un hombre con quien había tenido una discusión la noche anterior. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

El joven fue asistido y trasladado de urgencia después del impacto . Las imágenes permitieron reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación del conductor.

El episodio comenzó el sábado por la noche, cuando la víctima , identificada como Román Valdéz , y otro joven, ambos conocidos del barrio de Villa Galicia , tuvieron una discusión en la calle.

Durante el enfrentamiento, según informaron fuentes del caso, también cruzaron amenazas. El violento episodio ocurrió en Temperley, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Video: lo cruzó en la calle y lo atropelló

Como consecuencia de las heridas, la víctima permanece internada en terapia intensiva del Hospital Gandulfo, en grave estado. El registro del momento en que fue embestido se convirtió además en una de las principales evidencias para identificar al agresor.

La situación finalizó sin mayores inconvenientes. Sin embargo, al día siguiente, alrededor de las 10, Valdéz circulaba en bicicleta por la calle Dinamarca cuando fue embestido desde atrás.

Según informaron medios locales, el auto involucrado, un Renault Clío era conducido por el hombre con el que el chico había discutido la noche previa. Todo indicaría que serían amigos.

Hasta el momento, la reconstrucción determinó que el acusado, al ver a Valdéz, aceleró el vehículo y lo atropelló intencionalmente. Después del impacto, escapó del lugar.

Valdéz fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permanece internado en terapia intensiva y en coma.

El conductor ya fue identificado. Una cámara de seguridad de la zona captó la secuencia del momento en que atropelló a la víctima y permitió avanzar con la causa, aunque no se informó todavía si fue detenido.

Mientras se esperan avances sobre el estado de salud de Valdéz, la investigación quedó a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Un hombre de 80 años atropelló a 13 personas que estaban en la vereda

Un grave accidente dejó 13 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, cuando un hombre de 80 años perdió el control del Renault 11 que conducía, subió a la vereda y embistió a un grupo que se encontraba frente a una escribanía.

Por motivos que todavía se investigan, el conductor del auto, un hombre de 80 años perdió el control, salió de la calzada y avanzó sobre la vereda donde estaban reunidas varias personas.

El accidente tuvo lugar sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional N° 68, en la localidad de Cerrillos, Salta.

La secuencia quedó registrada y las imágenes del video muestran cómo algunas personas alcanzaron a apartarse segundos antes del impacto, mientras otras fueron atropelladas y quedaron tendidas en el lugar. Quienes lograron evitar el choque comenzaron inmediatamente a asistir a los heridos.

E l Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el accidente dejó nueve adultos y cuatro menores lesionados. Entre ellos se encuentra también el conductor del Renault 11, quien recibió asistencia médica después del impacto.

Tres de los chicos fueron trasladados al Hospital Público Materno Infantil de la capital salteña. Dos, de 11 y 5 años, sufrieron politraumatismos leves y recibieron el alta luego de que los estudios descartaran lesiones de gravedad. Una bebé de un año continuaba internada en observación, aunque se encontraba fuera de peligro.