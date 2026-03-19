Las prepagas vuelven a aumentar en abril: ¿A cuánto se va la cuota?

Las compañías aplicarán una nueva suba en los planes de salud. Cuáles son las empresas que ya confirman el aumento.

A de abril, las prepagas constarán un poco más para los argentinos.

Abril empezará con un nuevo golpe al bolsillo de quienes los usuarios de prepagas , ya que distintas empresas de salud anunciaron aumentos para sus afiliados en todo el país.

En la medición interanual, el incremento fue de 28,7% promedio en la Argentina . Mientras que el Gran Buenos Aires, alcanzó 28,3% .

La mayoría de las prepagas anunciaron que los aumentos en el mes de abril serán de hasta el 2,9% en sus cuotas, con actualizaciones que, en ciertos casos, se alinean con la inflación registrada, que fue 2,9%.

Al menos ocho importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a abril de 2026.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Avalian, Swiss Medical, Galeno, OSDE y Sancor Salud, que aplicarán aumentos de 2,9%, en línea con la inflación.

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En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la firma.

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Desde julio del año pasado, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Prepagas más caras: el 60% de los afiliados busca pagar menos

Un reporte muestra que ante la pérdida del poder adquisitivo y el rebote de la inflación, seis de cada diez afiliados de medicina prepaga buscan pagar menos, pero no resignar cobertura.

Según un relevamiento de MiObraSocial.com.ar , el 61,2% de los usuarios buscó o comparó alternativas más económicas en los últimos meses. “El proceso de búsqueda no implica necesariamente aceptar planes más básicos. Por el contrario, muchos afiliados priorizan mantener el mismo nivel de atención médica, aunque eso implique cambiar de empresa”, indicaron.

Con respecto al encarecimiento de las cuotas, el 70,6% reconoció que “afrontar el pago mensual implica un esfuerzo alto o muy alto” dentro del presupuesto familiar.

“Muchos usuarios empiezan a comparar opciones o evaluar cambios, pero la decisión final sigue muy condicionada por el nivel de prestaciones médicas que reciben. Nadie quiere perder acceso a clínicas, especialistas o estudios que considera importantes”, concluyó el reporte.

El dato más reciente de inflación del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue del 2,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El número coincidió con el mes anterior. Con este registro, se cumplen 9 meses sin descensos en el registro en Argentina.

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La publicación de este índice correspondiente al segundo mes de 2026, junto a enero, es el valor más alto desde marzo del año pasado. Con el resultado comunicado este jueves, el IPC interanual queda en 33,1% , según el organismo estadístico nacional.

De acuerdo al informe del INDEC, ”la división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), en tanto que en la segunda mayor división quedaron comprendidos: alimentos y bebidas no alcohólicas,y bienes y servicios varios (ambas 3,3%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados. La excepción fue la Patagonia donde la mayor incidencia se observó en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.