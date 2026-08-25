Espectáculos La Mañana Pablo Echarri Cómo está Morena, la hija de Nancy Duplaá y Pablo Echarri: estudió Ciencias Políticas y creó su propia marca de ropa

Inevitablemente, Morena Echarri nació rodeada del arte cinematográfico por la trayectoria actoral que han conseguido sus padres Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dos figuras del cine argentino. Pero para su camino personal decidió tomar un camino diferente al de sus padres y trabaja en una empresa propia.

Comenzó sus estudios enfocados en Ciencias Políticas, pero con el paso del tiempo tomó una decisión determinante: se volcó al diseño de su marca propia de indumentaria llamado Hetaira, un nombre de empresa que hace referencia a las hetairas de la Antigua Grecia. El mismo fue elegido debido a que representa la independencia y la vida cultural.

En la misma diseña, produce y es la cara visible de cada uno de los productos que nace de su empresa, los cuales son vendidos de ventas online y shows puntuales.