La primavera empieza con vientos de 100 km/h, fuertes lluvias y tormenta: alerta del SMN

La advertencia también incluye la posibilidad de intensas lluvias en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Alerta meteorológica en todo el país: tormentas y fuertes vientos complican el inicio de la primavera

El inicio de la primavera llega este lunes con un escenario meteorológico inestable en distintas regiones de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas y fuertes vientos .

Las alertas abarcan varias provincias y combinan fenómenos muy diferentes: desde tormentas que pueden provocar abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas, hasta sectores donde el principal riesgo estará dado por vientos intensos.

Uno de los sectores que concentra la atención es el área central del país, donde las condiciones de inestabilidad están asociadas al avance de un frente que provoca lluvias y tormentas. En las zonas alcanzadas por el alerta por tormentas, el SMN advierte que los fenómenos pueden estar acompañados por abundante precipitación en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Las zonas afectadas serán el sur de Misiones y el norte de Corrientes, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Los acumulados de lluvia previstos dependen de cada región y del período de vigencia de la alerta. En los sectores donde se esperan los mayores registros, las precipitaciones pueden generar rápidamente anegamientos de calles, especialmente en áreas urbanas.

Viento fuerte: las provincias donde se esperan ráfagas de hasta 80 km/h

El área con alerta amarilla por viento es una de las más extensas del país. Abarca a la Ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Río Negro.

En todos estos sectores, el SMN anticipa vientos del sector oeste que irán rotando al sudoeste. Las velocidades estarán entre 40 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrán alcanzar los 80 km/h.

El fenómeno puede provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades para circular, especialmente en rutas, caminos abiertos y sectores expuestos.

Según precisó el SMN, el área cordillerana de Mendoza será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Alerta naranja por vientos de 90 km/h

Dentro de este escenario hay una zona donde el viento tendrá mayor intensidad. Se trata de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, que permanece bajo alerta naranja.

El área será afectada por vientos sector oeste rotando al sudoeste entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Las recomendaciones del SMN

Ante el alerta por viento, el organismo recomienda: