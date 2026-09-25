Día del empleado de comercio: qué pasará con los supermercados y shoppings el lunes 28 de septiembre

Este 2026 la celebración se trasladó. Qué pasará con los empleados del sector y cómo afectará la atención.

Este año tiene la particularidad que caerá sábado, pero ante un acuerdo entre trabajadores y cámaras empresarias se trasladó la celebración.

Tal como sucede cada año, los empleados de comercio celebrarán su día en el mes de septiembre, y para ello fue definido una fecha especial que se extenderá en todo el territorio argentino. Qué pasará con la atención en el sector.

El Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, y este año tiene la particularidad que caerá sábado, pero ante un acuerdo entre trabajadores y cámaras empresarias se trasladó la celebración.

El acuerdo fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector a nivel nacional, medida ratificada en el ámbito local por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) y la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) conforme a la Resolución N°00019 del Ministerio de Trabajo provincial.

Este año la celebración se modificó y se concretará el lunes 28 de septiembre. La modificación confirmada alcanza a los trabajadores comprendidos en el régimen mercantil y tendrá los efectos previstos para esta jornada especial.

Sebastián Fariña Petersen

Qué pasará con los supermercados y shoppings el lunes 28 de septiembre

El traslado del Día del Empleado de Comercio no implica que todos los establecimientos comerciales tengan que cerrar sus puertas. La apertura depende de la modalidad de funcionamiento y del personal que preste servicios.

Tal como quedó establecido en el acuerdo, se detalló cómo será la atención en los locales mercantiles de todo el país:

Locales atendidos por sus propios dueños : pueden abrir con normalidad, ya que la jornada especial corresponde a los trabajadores alcanzados por el régimen.

: pueden abrir con normalidad, ya que la jornada especial corresponde a los trabajadores alcanzados por el régimen. Comercios con empleados mercantiles : pueden funcionar si los trabajadores alcanzados aceptan prestar tareas durante esa jornada.

: pueden funcionar si los trabajadores alcanzados aceptan prestar tareas durante esa jornada. Supermercados, shoppings y grandes cadenas : su funcionamiento puede variar según cada establecimiento y la disponibilidad de personal. No existe una obligación general de cierre del local.

: su funcionamiento puede variar según cada establecimiento y la disponibilidad de personal. No existe una obligación general de cierre del local. Locales que no cuenten con trabajadores alcanzados que presten tareas: pueden permanecer cerrados durante la jornada.

A quiénes alcanza

El beneficio comprende a todos los empleados incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El régimen abarca distintas actividades vinculadas al comercio, entre ellas supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, comercios mayoristas y minoristas.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, en 2009. La fecha fue establecida como reconocimiento a los trabajadores del sector y en homenaje a la Ley 11.729, sancionada en 1934, que reguló aspectos de la actividad mercantil y sentó antecedentes para los convenios colectivos.

Qué pasa si un comercio decide abrir el 28 de septiembre

Durante la jornada, los trabajadores alcanzados por la ley tienen derecho a no concurrir a sus puestos sin que se les descuente el salario.

Los comercios, en tanto, pueden decidir abrir sus puertas, pero no pueden exigir que los empleados incluidos en el convenio trabajen ese día. Si un trabajador presta servicios durante la jornada correspondiente al Día del Empleado de Comercio, debe recibir una remuneración adicional equivalente a la que corresponde por un feriado nacional.