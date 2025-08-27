Día del Empleado de Comercio: confirman en qué fecha cae el feriado en Neuquén

El Centro de Empleados de Comercio firmó junto a la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas el acta que confirma la fecha del feriado nacional.

Este martes se firmó el acta acuerdo entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), refrendada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en donde se estableció que el feriado por el Día del Empleado de Comercio de 2025 será el lunes 29 de septiembre.

La Ley Nacional 26.541 instituye que el 26 de septiembre es feriado nacional no laborable por el “Día del Empleado de Comercio” y está estipulado que esa fecha se traslada el último lunes del mes de septiembre , para que las y los empleados de comercio puedan celebrar su día con todos los alcances de la mencionada ley.

El acta fue firmada por el Secretario General del CEC Ramón Fernández y por Fernando Zurita, Presidente de la FEEN -la federación que agrupa a las cámaras de comercio de toda la provincia-. Fue, además, refrendada por las autoridades laborales de la provincia.

dia del empleado de comercio (1)

El CEC lanzó el Foro Binacional Tripartito para la Promoción del Trabajo Docente

La provincia de Neuquén será sede de este primer Foro Binacional Tripartito para la Promoción del Trabajo Decente del sector comercio y servicios con la participación de tres sectores claves; Estado, Sindicatos y Empresas, empleadores con el objeto de observar las particularidades del empleo en el marco de la integración fronteriza entre Argentina y Chile.

El lanzamiento fue este martes en la sede del Centro de Empleados de Comercio del Neuquén. El foro se realizará el próximo 11 de septiembre desde las 10 am en el Predio Recreativo del CEC en Plottier.

La actividad estuvo encabezada por el Secretario General del CEC Ramón Fernández, el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Lucas Castelli, el Subsecretario de Trabajo Pablo Castillo, la Directora Provincial de Asuntos Institucionales Victoria Flores Agüero, el Presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas Fernando Zurita y el diputado provincial Francisco Lépore. También estuvieron presentes en la conferencia la Subsecretaria General del CEC Laura Montiveros y el Secretario Gremial Eduardo Díaz. Además participaron delegadas, delegados y personal del CEC como así también gerentes de sucursales de super e hipermercados.

dia del empleado de comercio (2) Ramón Fernández, Secretario General del CEC

“La idea es fomentar la integración argentino-chilena, desde el punto de vista sociolaboral, teniendo en cuenta el marco regional y latinoamericano” dijo Ramón Fernández Secretario General del CEC, que además es Secretario de Cultura y Capacitación de FAECyS y diputado provincial_. Agregó que “es importante mirar la calidad del empleo de tantas compañeras y compañeros del sector comercio, por eso se aborda desde la mirada del trabajo decente que propone la OIT, en un contexto muy disímil entre países, en relación al marco normativo de protección de los derechos laborales y sindicales de la región”.

A su turno, el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Lucas Castelli ponderó la importancia del sector comercio y servicios. Aseguró que es una actividad muy fuerte en Neuquén que explica el “el 29% del empleo registrado en la provincia” y por eso mencionó que el “sector comercio es un gran socio estratégico”. Respecto al Foro Binacional Tripartito, Castelli dijo: “En estos momentos en que pregona el sálvese quien pueda y el individualismo, nosotros vamos a estar hablando de un foro binacional para trabajar con los hermanos chilenos, con quienes compartimos distintas actividades económicas”

Por su parte, Fernando Zurita, presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas y titular de la Cámara de Productores de Plottier, agradeció la invitación y señaló que Neuquén “no es sólo vaca muerta” al tiempo que mencionó la importancia de las y los empleados de comercio en toda la provincia.