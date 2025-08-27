Gracias a Youtube y Wanda Nara: la insólita manera en que una chica descubrió que su novio era infiel

Una joven subió a sus redes sociales un chat en el que reveló la infidelidad de su pareja. Las insólitas pruebas.

Lo que iba a ser una sorpresa romántica terminó en un escándalo de pareja. Una joven decidió visitar inesperadamente a su novio, pero cuando llegó descubrió indicios que revelaron una infidelidad , una de esas pistas que encontró se relacionaba con Wanda Nara .

Según los chats que reveló la joven, todo comenzó con un mensaje aparentemente inocente: ella le envió a su novio una foto del control del aire acondicionado, preguntándole por qué marcaba 25 °C. El hombre reaccionó con desconcierto y trató de zafar: "¿Estás en mi casa?". A la respuesta afirmativa de su entonces pareja, el trató de aclarar por qué no estaba en su casa, ya que ese día debía realizar home office. "Mi jefe me pidió que viniera a la oficina", explicó.

Intrigada, la joven insistió en la respuesta por el control del aire. Él respondió que "se debía haber reseteado". No convencida, ella disparó otra pista: le mandó una captura del historial de YouTube en el Smart TV, donde se veían búsquedas relacionadas con Wanda, Icardi y La China Suárez . "¿Quién la hizo? Si a vos no te importa ese tema", le preguntó ya con sospechas más resonantes. Inmediatamente, le respondió que la cuenta era compartida por su hermana y seguro ella habría buscado ese tema.

La conversación que fulminó al infiel: "¿Vos te pensás que yo como vidrio?"

Descontenta con las respuestas, la joven siguió buscando pistas para descubrir si le era infiel. La conclusión más reveladora apareció en la escoba de la casa: una uña postiza negra. "Y esto también es de tu hermana?", lo apuró.

"¿Y eso de dónde salió?", preguntó el dueño de la vivienda desconcertado. Ella le respondió que la había encontrado entre las cerdas de la escoba. En un último intento por zafar, él retrucó: "¿No se te había caído una uña la semana pasada?". Pero la joven lo desarmó de inmediato: "Sí, pero no era negra y además me la llevé a mi casa. Nunca quedó acá".

Ya con una tensión en gran aumento, la joven sacó una nueva pista que fulminó a su ahora ex pareja. "¿Vos te pensás que yo como vidrio?“, le dijo y le envió una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con su manicura. "Esa es una press on negra, cuadrada y cortita. La que se hizo tu amiga que vino con vos el otro día", reveló la profesional.

Con este mensaje, se terminó de caer la mentira del joven infiel. "Vos sos un infiel, mi amiga es una doble cara y la que me hace las uñas, un desastre. Desaparezcan de mi vida“, y lo bloqueó sin darle más chances de explicación.

Le hizo "pisar el palito" a su novia y la conversación se hizo viral

Con una simple frase "¿Vos sos la novia de Pablo, no?" comenzó una conversación que terminó de una manera inesperada: un verdadero escándalo de pareja. Un joven quiso probar la confianza de su novia y si creía en su fidelidad pero no resultó como esperaba , pero la conversación entre ambos se hizo viral.

A través de una cuenta de Instagram, Pablo se hizo pasar por 'Carla' para hablar con su pareja Tamara. Durante la conversación, le aseguró ser una chica con la que él habría estado y le dijo que se había olvidado un buzo en la casa de él. La joven rápidamente desconfió que sea real: "Comprate una vida, mentirosa", contestó.

Desde el perfil falso en el que estaba detrás Pablo la chantajeó, pidiéndole $20.000 para darle más información. Tamara accedió y le pidió "todas las pruebas" vinculadas a la infidelidad, pero nunca llegaron. "¿Te digo la verdad? No tengo nada, era todo mentira", le respondió la supuesta amante de su novio.