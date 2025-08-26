La nueva conquista de Wanda Nara que tendría vinculo con el ex de Jésica Cirio

Lejos de los escándalos con Mauro Icardi, Wanda Nara disfruta a pleno de la soltería y de los encuentros con amigos. Este lunes en Sálvese quien pueda (América) deslizaron que la empresaria estaría muy cerca de un hombre vinculado a Elías Piccirillo , el exmarido de Jésica Cirio, que se encuentra preso en Ezeiza.

Majo Martino, panelista del ciclo, dio detalles de una pulserita que la rubia había compartido en redes sociales y aseguró que se trató de un regalo del hombre en cuestión.

“ Él se llama Martín Migueles . No tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio”, contó Martino sobre el presente del hombre que enamoró a la mediática.

Además, reveló que Migueles es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo. Todo indica que el ex de Cirio le dio su casa “porque le debe muchísima plata”. “Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años”, sumó la periodista y aseguró que la pulsera de oro usada por Wanda es de la mísmisima Jésica Cirio.

Para sumar más leña al fuego, la periodista añadió que el hombre “es socio de Piccirillo y que está metido en todos los quilombos y que su nombre está en la causa”. Con esa información sobre la mesa, Yanina Latorre, conductora del ciclo, fue irónica con la empresaria: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”.

Jésica Cirio, Elías Piccirillo (1).jpg

Wanda Nara comparó a Mauro Icardi con el exmarido de Julieta Prandi

Después de un viaje con su amigo y confidente, Kennys Palacios, por Los Ángeles, Wanda Nara llegó a Ezeiza y se enfrentó con la prensa. Allí la esperaban los medios de comunicación para conocer su opinión en medio de una nueva escalada del conflicto con su exmarido, Mauro Icardi. Y allí, la modelo aseguró que vivió hechos de violencia de parte del futbolista del Galatasaray y comparó su situación con el calvario que vivió Julieta Prandi.

En los últimos días, la empresaria y el futbolista se trenzaron en un ida y vuelta mediático enfocado en cuestiones económicas. Ya se venían cruzando con motivo del reciente Día del Niño y la escasa comunicación del padre con sus hijas en común. De eso estaba hablando en un móvil con Puro Show, cuando la situación cambió de eje y realizó fuertes denuncias contra el futbolista.

Wanda aseguró que su relación con Icardi tenía “muchos paralelismos” con la de Prandi y Claudio Contardi, que derivó en la condena al empresario a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. En ese punto, se cruzó con la panelista Angie Balbiani, por la lectura de los expedientes al aire. “Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas. El tiempo me va a dar la razón, esperemos porque la Justicia es lenta. A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos conmovidos llorando”.

Embed - Wanda Nara denuncia nuevamente a Mauro Icardi por violencia

En ese momento, Pampito, uno de los conductores, hizo un alto por sus declaraciones: “Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento, con una persona que le dieron 19 años de prisión por violento”, señaló en referencia a Contardi.

“Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Seguramente va a haber un juicio oral”, respondió Wanda. “¿Pero vos viviste violencia física por parte de Mauro Icardi? ¿Vos estuviste secuestrada en algún momento?“, insistió el periodista. “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea. A ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”, expresó, volviendo a citar su cruce con la panelista.