"Les estamos afanando los choreos": la llamativa frase de Milei en medio del escándalo por coimas

Durante un acto de campaña de La Libertad Avanza, el presidente estuvo presente junto a su hermana Karina y una de sus manifestaciones generó revuelo.

Esta fue la segunda aparición pública de Milei desde que estalló el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En plena campaña de cara a las elecciones el próximo 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei junto a su hermana Karina y otros funcionarios se hicieron presentes en un acto de La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Junín. En su momento de intervención, el mandatario tuvo un furcio que generó revuelo.

Esta fue la segunda aparición pública de Milei desde que estalló el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque volvió a evitar toda mención a los audios que involucran al exdirector Diego Spagnuolo, a quien echó del cargo.

Durante su discurso cargó contra el kirchnerismo, al que acusó de "generar caos e inestabilidad", y sorprendió con una frase hacia el público: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos" , expresó en medio de los gritos de su militancia. Estas palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/robdnavarro/status/1960127683037147579&partner=&hide_thread=false Confesó Milei: “Les estamos afanando los choreos”.



pic.twitter.com/MRpk8N5wVT — Roberto Navarro (@robdnavarro) August 25, 2025

Milei dijo que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo"

En ese momento, desde el público, una persona lo interrumpió al criticar la corrupción que pesa sobre los gobiernos kirchneristas. "Chorros hijos de p...", gritó un seguidor libertario. Milei se percató de la expresión del hombre y agregó: "Por eso, están molestos porque les estamos afanando los choreos". En complicidad con el público, y con risas y aplausos que obstruyeron un nuevo diálogo de otra persona desde la tribuna, el Presidente respondió: “Bueno, que se sigan riendo, entonces”.

Milei acto LLA

Por otra parte, el mandatario criticó las iniciativas legislativas del kirchnerismo y aseguró que buscan socavar la búsqueda de equilibrio fiscal promovida por su Gobierno. A pesar de las dificultades que, según él, enfrenta su gestión, afirmó que los intentos opositores "no lo van a lograr" y sostuvo: "Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo".

Durante su alocución en el Teatro San Carlos, sumó: "Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto publico y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal".

Karina Milei rompió el silencio tras las acusaciones en su contra: "Kirchnerismo nunca más"

Tras la difusión de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, en los cuales el ex titular de la Agencia de Discapacidad revela un supuesto esquema de retornos que la tendría a ella como una de las beneficiarias. Aún así, en este acto político nadie habló sobre el tema y, cuando Karina Milei habló, se refirió a los incidentes que hubo en la previa con militantes del peronismo.

"Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos kirchnerismo nunca más", señaló la Secretaria General de la Presidencia.

"No queremos que pasen más estas cosas, no puede ser que los que pienses distinto les tengan que pegar a los otros", agregó la hermana del presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Nico_Padovan/status/1960202638928076843&partner=&hide_thread=false Durante el acto de Javier Milei, en Junín' hablo su hermana, Karina: "Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos 'Kirchnerismo nunca más', no queremos que pasen más estas cosas." pic.twitter.com/60lBauqGrI — Nicolás Padovan (@_Nico_Padovan) August 26, 2025

Por otra parte Sebastián Pareja, candidato a diputado nacional, denunció que "uno de los militantes se encuentra en estado muy delicado en el hospital local". El dirigente lamentó que el episodio empañara una jornada cuyo objetivo era presentar al equipo que competirá en las elecciones del 7 de septiembre. "Esta juventud es nuestro motor, y les pido un fuerte aplauso para ellos", remarcó.