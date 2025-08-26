Cómo se llevan los signos de zodiaco de la China Suárez y el de Wanda Nara: la explicación astrológica de este vínculo

Protagonistas de una feroz pelea mediática, ambas también son poco compatibles en la astrología. Todos los detalles.

Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez protagonizan desde hace varios meses una de las peleas mediáticas más resonantes. Desde redes sociales o a través de los medios, la ex y la actual pareja del futbolista Mauro Icardi intercambian acusaciones y dardos filosos .

Si tenemos en cuenta la astrología , la relación entre ambas también está marcada por una llamativa curiosidad: una de ellas está regida por un signo de fuego y la otra por uno de agua . Esto no las hace incompatibles, aunque sí es poco armónico y genera vínculos más que complejos.

Nacida el 9 de marzo de 1992, la actriz es de Piscis , un signo de agua . Los piscianos son conocidos por su gran empatía, sensibilidad y compasión , lo que los hace muy solidarios y receptivos a las emociones ajenas. De gran imaginación, son personas muy dulces y cariñosas, con una gran capacidad para conectar con otros.

China.jpg La China Suárez es de Piscis, signo que en su vida se expresa con su profesión de actriz.

En el caso de la China Suárez, su signo se expresa en su profesión, ya que Piscis está vinculado con lo creativo y tiene una profunda conexión con lo artístico y lo espiritual.

La ex Casi Ángeles es una fiel representante de su signo por su estilo camaleónico y su forma de mostrarse vulnerable en algunos aspectos pero muy intensa en otros, principalmente en el amor.

De qué signo del Zodíaco es Wanda Nara

La mediática, ex conductora de MasterChef, nació el 9 de diciembre de 1986, por lo que es de Sagitario, un signo marcado por el fuego, algo que lo vuelve enérgico. Los sagitarianos se caracterizan por tener una visión positiva de la vida. Suelen ser buenos amigos, nobles y sinceros en sus relaciones afectivas.

Wanda Nara-Masterchef-Portada Como buena sagitariana, Wanda Nara expresa constantemente su gusto por viajar.

Los nacidos bajo este signo pueden aburrirse con la rutina, ser poco tolerantes a las reglas o a la seriedad constante, y a veces asumen más de lo que logran manejar. Su gran honestidad es contraproducente y hace que digan lo que piensan sin filtro, lo que a veces puede herir a otros.

En la vida de la hermana mayor de Zaira Nara, Sagitario está muy presente en su gusto por viajar -algo que muestra en sus redes-, conocer gente nueva y vivir experiencias diferentes, siempre buscando nuevos horizontes. También se refleja en su forma frontal de encarar los conflictos, su capacidad de reinventarse y su estilo explosivo al momento de marcar límites.

Cómo es la compatibilidad entre los signos de Wanda Nara y la China Suárez

A la hora de analizar los signos de ambas, surgen diferencias claras, especialmente a la hora de gestionar las emociones.

La China Suárez, al ser de Piscis y estar marcada por el agua, es sensible y busca la introspección y conexión emocional. Más reservada, su costado artístico es su manera de expresarse.

Siendo de Sagitario, un signo de fuego, Wanda Nara necesita libertad, acción y expansión constante. Frontal y estratégica, utiliza la exposición a su favor y convierte las crisis en oportunidades mediáticas. Sagitario es puro fuego y todo lo expresa viajando y expandiendo su espíritu, mientras que Piscis, por los contrario, tiende a expresar el lado más profundo del alma humana.

Wanda.jpg Desde el punto de la astrología, la China Suárez y Wanda Nara tienen pocos puntos en común.

Sin embargo, ambos signos también tienen puntos en común. Buscan explorar y expandir su conocimiento del mundo, lo que los convierte en excelentes compañeros de viaje e impulsores del crecimiento personal del otro.

Además, comparten un amor por el arte, la música y la espiritualidad. En el plano de la amistad, pueden confiar el uno en el otro sin temor a ser juzgados, creando un espacio para el apoyo emocional y la profundización de su conexión.