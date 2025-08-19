Zaira Nara lanzó su propia marca de yerba mate: ¿cuánto cuesta el paquete?

La modelo y hermana menor de Wanda Nara sorprendió a sus seguidores a anunciar el emprendimiento.

Zaira Nara sigue diversificando su marca. Dueña de maquillajes, lentes, ropa y conjuntos deportivos , entre otros productos de estética y cuidado personal, la modelo sorprendió al anunciar su último emprendimiento: su propia marca de yerba mate.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram , donde supera los 8 millones de seguidores, la hermana menor de Wanda Nara mostró cómo prepara el primer mate del día. Fue entonces cuando develó que utiliza Alba Nueva , su nuevo producto fabricado en Misiones y que ya se puede adquirir en algunos comercios o en MercadoLibre.

“Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba . Me junté con amigos que saben muchísimo del tema —de esos que están en el rubro hace años— y les conté el sueño”, precisó.

Zaira Nara dio detalles de su yerba con un video en redes.

Cómo nació la yerba de Zaira Nara

En su posteo, la modelo describió al mate como “uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia, lo comparto hasta con desconocidos".

“Es un ritual chiquito, cotidiano, pero lleno de sentido. Y un día pensé: ¿Cómo algo que me hace tan bien no lo voy a hacer de la mejor manera posible? ¿Cómo no compartirlo con toda la gente que me sigue?”, agregó.

Zaira afirmó que viene “trabajando en silencio, aprendiendo y armando con mucho amor”. Además reconoció que la “idea era contar sobre este proyecto más adelante, pero este sueño ya es una realidad y quiero empezar a compartirlo, como me gusta compartir el mate, espontáneamente, sin pensarlo tanto". “Estoy feliz de que lo empiecen a conocer. Se viene algo muy especial...”, cerró su mensaje, que recibió cientos de felicitaciones y mensajes de aliento por parte de sus fanáticos.

La modelo, junto a su flamante marca de yerba.

Tras dar la noticia, Zaira emprendió un viaje a Uruguay, donde se mostró a través de sus stories en algunas de las reuniones sobre el emprendimiento. Su línea de maquillajes Zaira Beauty también tiene presencia en ese país, además de colaborar con la marca local de ropa Caro Criado.

Cómo es Alba Nueva

Desde su página web, Alba Nueva se describe como una yerba que “no produce acidez, que no tiene nada de lo que sobra y tiene todo lo que importa”. Entre sus características, señala que es libre de humo y cuenta con 12 meses de descanso de modo natural.

Además, se cultiva sin pesticidas y respeta los métodos y procesos naturales, desde el vivero hasta el empaquetado, que garantizan un sabor auténtico y equilibrado.

La yerba viene en dos presentaciones: la tradicional y la suave.

Según explicaron, el nombre Alba Nueva representa el comienzo de algo fresco, natural y luminoso, y propone una nueva manera de tomar mate, con conciencia ecológica y estilo propio. “Si te encanta el mate, me vas a entender desde el primer sorbo”, remarca.

Cuánto cuesta la yerba de Zaira Nara

De acuerdo a la descripción, su sabor presenta notas a hierba seca, azúcar rubia y algunas notas torradas, además de un cuerpo medio en el paladar. Sobre su aroma, incluye hierba seca, azúcar morena y notas minerales de la tierra colorada.

Alba Nueva viene en dos presentaciones: la tradicional y la suave. La tradicional, de paquete verde, presenta mayor cantidad de polvo y menos de palo, realizada con hojas medianas y chicas, además de tener un cuerpo medio/alto y un retrogusto persistente.

yerbatradicional

La suave, de paquete color coral, es una molienda más gruesa, amargor suave y cuerpo medio, realizada con hojas más grandes, mayor presencia de palo y menor de polvo que la tradicional.

yerbasuave

Ambas presentaciones vienen en paquetes de 500 gramos y se pueden conseguir por $3.400. También se presenta la opción del bolsón de diez a $34.000.