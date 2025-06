La polémica charla de Zaira y Wanda Nara en su vuelta de Uruguay que generó polémica

Lo que comenzó como un viaje de regreso a Buenos Aires tras pasar el Día del Padre en Uruguay terminó convirtiéndose en un nuevo episodio mediático para las hermanas más famosas del país. Zaira y Wanda Nara fueron sorprendidas en plena charla privada a bordo de un Buquebus, y los detalles de su conversación no tardaron en viralizarse. Según reveló Pochi, creadora de Gossipeame, en el programa Puro Show, el intercambio fue tan intenso como llamativo, con referencias a L-Gante, una compra inmobiliaria millonaria y hasta una frase que generó revuelo entre los pasajeros presentes.

“Nuestros seguidores están por todos lados y las vieron en Buquebus volviendo de Uruguay. Me contaban que estaban hablando a los gritos. ¿Y de qué hablaban? De una foto que había subido Elian, alias L-Gante”, relató Pochi, quien dio a conocer que una seguidora del programa fue testigo directa del momento. Aunque no se precisó si la imagen fue publicada en el feed o en las historias del cantante, quedó claro que sigue siendo un tema sensible para Wanda, a pesar de que la relación con el referente del RKT se encuentra —al menos públicamente— en pausa.