Mauro Icardi dejó pagando a sus hijas en el Día del Padre y tuvo otro festejo muy diferente

En un nuevo capítulo del conflicto familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el Día del Padre se convirtió en escenario de una ausencia que no pasó desapercibida. A pesar de contar con autorización judicial para reencontrarse con sus hijas en el Chateau Libertador, el futbolista decidió no presentarse, alegando, según sus allegados, que se trataba de una situación “armada” por su ex pareja. En su lugar, eligió viajar a Uruguay junto a la China Suárez, con quien compartió un almuerzo en Carmelo.