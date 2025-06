Murió Sergio Lerer, el actor de "Los Simuladores" que trabajó con Brad Pitt y Madonna

Sergio Lerer

La carrera artística del actor

Sergio compartió elenco junto a Madonna en el film "Evita" en el año 1996 bajo la dirección de Alan Parker. A su vez, tuvo un papel en "7 años en el Tíbet", que fue protagonizada por Brad Pitt.

Alcanzó la fama en Argentina tras ser parte de "Los Simuladores", el exitoso programa de televisión de comienzos del año 2000. También participó en Todos contra Juan, Casados con hijos, Peor es nada, Luces y sombras, entre otros.

En lo que respecta a cine, el actor estuvo en "El amor en una mujer gorda", "En el nombre del hijo", "Aporía", "Naked Tango", "El censor", "El Che", "Morir en San Hilario", "La suerte está echada", "Lucky Luke" e "Hijo del río".

Uno de sus primeros grandes logros dentro de la escena local fue por su papel en la obra Es difícil ser judío. Más tarde y por cuatro años fue partenaire del humorista Norman Erlich en sus espectáculos, y coprotagonizó la obra Draculovich, el vampiro que faltaba. Otras obras en las que participó fueron: La familia, Jasie la huérfana, Había una vez una aldea, entre otras.

Su nicho era el público judío, donde sobresalió como cantante de idish, “dentro de espectáculos de café-concert, stand up y eventos culturales de la comunidad judía".

Durante el 2020, en plena pandemia, Lerer brindó una entrevista al medio Nueva Sion, y recordó que en el año 1966 estudió durante un año en Israel pero no le gustó en absoluto y volvió a la Argentina. Según explicó en aquel entonces, se sentía cómodo de realizar su trabajo tanto en español como en idish y así ampliar su llegada de las obras teatrales que protagonizaba, con el fin de mantener viva la lengua de sus ancestros.

"Viví años en el bar La Paz, era un vago, un atorrante que entraba a las ocho y salía a la madrugada. Esa fue una escuela de vida donde conocí a mis amigos. Fui un nene de mamá y en La Paz aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí", explicó en aquel ese entonces.

En la entrevista también destacó que uno de sus hobbies era subir videos cantando en idish en su canal de Youtube. En aquella entrevista, indicó: "aunque soy afinado no tengo una gran voz, pero me gusta mucho cantar y en idish me le animo a cualquiera". Una de sus traducciones más conocidas es del himno argentino y la "Marcha Peronista".