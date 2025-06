Quién es Ivete Playà, la joven que tuvo un relación con Alejandro Sanz cuando era adolescente

Ivete expuso que conoció al cantante cuando tenía 18 año s, aunque empezaron a seguirse en redes sociales en 2015 -cuando todavía era menor de edad- y llevó a una relación de amistad. "Él posteaba cosas mías y me mandaba mensajes privados", indicó la joven, sumando capturas de pantalla de lo que relataba.

ivete playa alejandro sanz

"Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable"

En otro momento del video, la joven, que se desempeña como digital creative de profesión y gimnasta por vocación -según describe en su Instagram-, comentó que a sus 22 años se fue a vivir sola a Barcelona debido a que el cantante la contrató para trabajar con él. A partir de este momento, el vínculo entre la fan y Sanz empezó a ser más personal.

"Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño. Un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", resumió sobre aquel vínculo.

Ivete Playa Alejandro Sanz

"Me siento engañada, utilizada, humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad", sumó. "Lo que parecía un sueño terminó siendo traumático", dice con firmeza.

Para finalizar, Ivete Playà señaló que continuará hablando: "Ya no soy esa niña niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivete de hoy sabe lo que es un vínculo sano , proporcional y recíproco y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro, que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo", sentenció.

El descargo de la joven en Instagram

Su relato en TikTok generó una ola de comentarios. Una gran cantidad de gente no entendieron qué es lo que Ivete estaba denunciando al tratarse de relaciones consentidas entre mayores de edad, otros la tachan de estar despechada. Mientras que otros ven "abuso de poder" por la diferencia de edad y al ser ella una fan.

"Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva. Y para terminar: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis y mi historia también. Gracias", lanzó en una storie.