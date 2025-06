Así está Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone de 29 años

Formado en teatro y dirección escénica, su debut en televisión fue en 2016, con una participación en Divina, está en tu corazón, y luego tuvo una breve aparición en 100 días para enamorarse. No obstante, sus verdaderos logros y satisfacciones llegaron sobre las tablas. Su trabajo ya fue reconocido con una mención como “revelación”, y no duda en reconocer lo arduo que es el camino: “Estuve a puro casting, es duro el trabajo del actor”, expresó alguna vez con sinceridad.

En una entrevista con La Nación, Junior confesó que su vocación no surgió de un capricho ni de la influencia inmediata de su madre, sino de una herencia más profunda. “Artísticamente tengo ascendencia tanto por la rama de mi madre como de mi padre. La mamá de mi papá fue una actriz de cine de los años 40 y 50 en Argentina. Su nombre artístico era Gloria Bernal… y yo siento que hay algo de su historia que me tironea”, reveló con orgullo.

Daniela Cardone 2.jpg Rolando Pisanú, hijo de Daniela Cardone

Rolando habló de cómo fue crecer con una mamá famosa

Detrás de esa pasión también hay una infancia compleja. Crecer bajo la luz de una madre tan expuesta no fue fácil. “Yo tenía 6 años y no podía encontrar un momento para estar tranquilo con mi vieja. Mis compañeros de colegio por ahí me decían: ‘Tu vieja está desnuda en esta revista’. Y yo tenía que explicar que era su laburo”, recordó. Fue recién a los 16 años cuando logró un clic interior que le permitió soltar esas presiones externas. “Me costó porque era un niño que tenía que dar explicaciones todo el tiempo”, confesó.

Hoy, lejos de negar su historia, Pisanú construye una vida serena y coherente con sus valores. Vive solo en Buenos Aires, mantiene una relación cercana y afectuosa con su madre —a quien define como una mujer valiente— y con su hermana Brenda, de quien es un tío presente para sus hijos Eloy y Alfonsina. Aunque Daniela reside actualmente en España, madre e hijo continúan compartiendo momentos, ya sea mediante mensajes constantes o visitas anuales.