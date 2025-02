Daniela Cardone reveló cómo fue que perdió la tenencia de su hija

A continuación, reconstruyó cómo fue el proceso legal que la alejó de su hija: “Me dijeron que como yo vivía en Buenos Aires no podía tenerla. En ese momento ya estaba en pareja con Rolando Pisanu y argumentaron que no podían viajar. Y ellos tenían plata. Estoy segura de que los compraron porque en ese momento eran tres jueces".

Un camino de lucha y viajes interminables

La decisión judicial obligó a Daniela Cardone a viajar constantemente a Cipolletti, Río Negro, donde creció Brenda. Para no perder el vínculo con su hija, la actriz realizó incontables viajes durante años, lo que implicó no solo un desgaste emocional, sino también económico.

“Ella se crio en el sur y yo tenía que ir a verla. Después, ella empezó a venir solita y creo que me he gastado más plata en los permisos de avión que en los viajes. Hasta que en un momento mi mamá me dijo: ‘Basta. Ella ya va a ser grande y va a decidir con quién vivir’, y tuve que esperar", contó.

Según su testimonio, durante la adolescencia de Brenda, el entorno paterno ejerció una fuerte influencia en su crianza. "Le comían la cabeza todo el entorno del padre. ¡Ni a una prostituta le sacan el hijo! ¿Cómo puede ser?", exclamó.

El proceso de separación forzada duró toda la secundaria de Brenda, ya que ella terminó el colegio en Cipolletti. Sin embargo, al cumplir los 18 años, la joven tomó una decisión crucial: mudarse a Buenos Aires para vivir con su madre.

Cardone 1.jpg Daniela Cardone y su hija

La relación madre e hija hoy entre Daniela Cardone y Brenda Gandini

Con los años, madre e hija lograron recomponer su vínculo, aunque el dolor de la distancia forzada sigue presente en Cardone. "La Justicia no colabora con este tipo de cosas y las madres tienen que estar con sus hijos. ¡No pueden sacarle los hijos!", expresó con firmeza.

Durante la entrevista, Yanina Latorre mencionó el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes actualmente enfrentan una disputa legal por la tenencia de sus hijas. "Pero en el caso de Wanda, lo de ella es un capricho", comentó Latorre. A lo que Cardone respondió: "Depende obviamente de cada caso en particular".