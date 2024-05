Fede Bal lloró al hablar de su dura enfermedad: "La vida es chiquita"

Fede Bal, hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, se encontraba en Mar del Plata durante la temporada teatral cuando recibió la noticia que cambiaría su vida. "Me llamó el médico, a las 8 de la mañana, y me contó sobre mi delicada situación", relató.

Las palabras del doctor resonaron con gravedad: "'Los resultados dieron mal, el tumor es maligno, así que me gustaría hablar con vos'. Tenés cáncer, es un bulto grande del que tenemos que empezar a ocupar'". Estas palabras marcaron un antes y un después en la vida de Bal.

El recuerdo de Fede Bal sobre cuándo supo de su enfermedad

Visiblemente afectado por el recuerdo, Fede Bal compartió: "La vida es chiquita". Y, al reflexionar sobre la fragilidad de la existencia, añadió: "Me pongo a llorar porque como que ahí encontrás que, de un día para el otro, te pueden decir que todo esto que tenés, puede no estar". Esta revelación muestra no solo la vulnerabilidad humana ante la enfermedad, sino también la resiliencia y la lucha personal de Fede Bal.

Ángel de Brito, conocido por su capacidad para profundizar en las emociones de sus entrevistados, no dudó en indagar más: "¿Lo pensaste, firmemente? Dijiste 'me muero?'". A lo que Fede Bal, con franqueza, respondió que sí. La pregunta llevó la conversación a cómo Bal enfrentó este momento oscuro y cómo logró salir adelante.

Fede bal 1.jpg Fede Bal

Por qué Fede Bal se fue de los grupos de WhatsApp al saber de su enfermedad

Fede Bal compartió una táctica personal que le ayudó a mantenerse enfocado en su recuperación: "Primero me fui de un montón de grupos de WhatsApp, que es una cosa buena que siempre me gusta decirlo. Hay que irse. Hay una cantidad de gente que habla de política, de religión, basta". Esta decisión, aparentemente simple, refleja un deseo más profundo de Fede Bal de limpiarse de la negatividad y las distracciones innecesarias que inundan la vida cotidiana.

"Todas esas cosas no sirven. Y estás en la diaria y, a veces, no te das cuenta. Entrás al grupo sin querer porque el dedo se te va solo,¿viste? Es una mierda que te entra, que te entra, que te entra. Toda una cosa, gente que está enojada en la vida. Y me empecé a ir de los grupos", detalló Fede Bal, destacando la importancia de rodearse de positividad y enfocarse en lo esencial, especialmente en momentos de crisis.