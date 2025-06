La ex de Fede Bal se puso a vender su heladera con un palito contra el mediático

Sofía Aldrey, la ex pareja de Fede Bal, volvió a instalarse en el centro de la conversación mediática con una ironía tan sutil como certera. A través de sus redes sociales, compartió una imagen de su heladera a la venta, pero fue la descripción la que encendió las alarmas: “La vendo porque no tiene wifi”. La frase, a simple vista inocente, fue interpretada como una indirecta directa hacia su ex, y no es para menos: remite a uno de los episodios más comentados de su escandalosa separación con el actor.