Qué se sabe del romance entre Fede Bal y Fátima Florez

La chispa del amor volvió a resurgir hace poco en Buenos Aires. “Se dieron revancha y, de vuelta, se escucharon gemidos. Pasó la noche y se lo vio salir de la casa de Coronel Díaz”, declaró el periodista.

image.png

Frente a estos dichos, Carmen no se quedó callada y salió a dar su versión de los hechos en su programa Mañanísima.

“Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima”, declaró. Ella no es muy grande, Fede tiene 35 años y ella anda por ahí. Ella es la ex del Presidente y él es el ex de tantas", picanteó.

La conductora y actriz argentina no se mostró enojada frente a los rumores que vinculan a su hijo con la comediante, sino que celebró esta relación y dijo que aprobaba este romance.

Este jueves por la mañana, la conductora quiso despejar todo tipo de dudas y le mandó un mensaje en vivo durante la transmisión de su programa a su hijo, quien no le respondió. Frente a esto, comenzó a grabar un audio: "En este momento estoy en el programa en vivo y me dicen que estás saliendo con Fátima. Yo no sabía nada, aunque no me creen. Si es cierto, ojalá estén bien, pero todo el mundo lo está diciendo, ¿es verdad?", preguntó.

"Mándame un audio así se te escucha. Estoy terminando el programa, dame una primicia", finalizó el audio entre risas con sus panelistas.

Embed - ¡A MAMÁ, NO! CARMEN BARBIERI LLAMÓ DOS VECES EN VIVO A FEDE BAL PARA HABLAR DE FÁTIMA ¡Y LE CORTÓ!

Fede Bal contó cómo fue atravesar su dura enfermedad

Actualmente, mientras es parte de la obra teatral Somos nosotros, Fede brindó una entrevista en la que recordó cómo recibió el diagnóstico que cambiaría su vida. "Fue duro, increíble y revelador, pero me dio un lado luminoso de la vida", confesó. A pesar del impacto inicial, aseguró que logró encontrar un aprendizaje en la enfermedad: "Después de ese momento, cuando lo superé y se fue. Hoy sigo con mis chequeos y soy consciente de que voy a ser un paciente de cáncer toda la vida, pero no me duele nada porque entendí que el dolor es otro. Trato de no quejarme".

Fede contó que el primer síntoma apareció mucho antes de su diagnóstico: "A los 30 no suelen hacer estudios de rutina. Empecé a tener sangrados al ir al baño y era cada vez más fuerte. No me hice el estudio por un año, hasta que Sofía, que se portó tan bien conmigo en esto, me llevó casi de los pelos y me hice una colonoscopía".

El resultado del estudio fue un shock: "Me llamó el doctor Huertas y me dijo que tenía cáncer maligno". La noticia fue devastadora, pero lejos de paralizarse, decidió enfrentar el tratamiento: "Me sugirió ir a Buenos Aires y empezar todo cuanto antes".